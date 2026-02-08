Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş Alanyaspor maçı oynanıyor. Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Beşiktaş Alanyaspor canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kritik bir mücadeleye çıkarken futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş – Alanyaspor mücadelesini canlı izlemek isteyenler için Bein Sports 1, farklı platformlar üzerinden erişim imkânı sunuyor. Kanal;

• Digiturk 77

• Kablo TV 232

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil platformlar

üzerinden şifreli yayın ile izlenebiliyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek Trendyol Süper Lig mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, günün en çok takip edilen maçları arasında yer alması beklenen karşılaşmalardan biri olacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'da oynanacak. Mücadeleye Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Alanyaspor 11'i: