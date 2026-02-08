Beşiktaş Alanyaspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Alanyaspor maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Alanyaspor maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de gözler Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Siyah-beyazlı ekibin taraftarı önünde çıkacağı mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için Bein Sports 1, farklı yayın seçenekleriyle erişime açık durumda. Kanal;

• Digiturk 77. kanal

• Kablo TV 232. kanal

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil uygulamalar

üzerinden şifreli yayın ile izlenebiliyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Beşiktaş – Alanyaspor mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü sahne alacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Akşam kuşağında oynanacak mücadele, günün en çok izlenen maçları arasında yer alması beklenen karşılaşmalardan biri olacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da oynanacak. Mücadeleye Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş:



Alanyaspor :