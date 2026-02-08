Beşiktaş Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Alanyaspor maçı nasıl izlenir?

Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle linki araştırması yapıyor. Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Beşiktaş AlanyasporCANLI nereden izlenir? Beşiktaş Alanyaspor maçı nasıl izlenir? İşte maça dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – Alanyaspor mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Siyah-beyazlılar sahasında 3 puan ararken, Alanyaspor deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş – Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için Bein Sports 1, farklı platformlar üzerinden erişime açık durumda. Kanal;

• Digiturk 77. kanal

• Kablo TV 232. kanal

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil platformlar

üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma akşam kuşağında oynanacak olması nedeniyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor'un kozlarını paylaşacağı karşılaşmaya İstanbul ev sahipliği yapacak. Mücadele, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER:

Beşiktaş:



Alanyaspor: