Beşiktaş 11'i! TFF Esame Listesi Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? BJK Kayseri maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş 11'i! TFF Esame Listesi Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? BJK Kayseri maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu! Beşiktaş Kayserispor 11'ler! Beşiktaş Kayseri maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Kayserispor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Kayserispor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Beşiktaş Kayserispor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Kayserispor ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Kayserispor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11 ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure, Abraham

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Beşiktaş 11'i! TFF Esama Listesi Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? BJK Kayseri maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş'ta Kayserispor maçında Wilfred Ndidi ile Tiago Djalo forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nı üçüncü tamamlayan Nijerya için ter döken Ndidi, karşılaşmada formasından uzak kalacak. Portekizli futbolcu Djalo da sarı kart cezasından dolayı maçta görev yapamayacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
500

