Beşiktaş 11'i! Süper Lig Beşiktaş Gaziantep maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu?

Beşiktaş Gaziantep FK maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Gaziantep FK ilk 11'ler açıklanıyor. Beşiktaş Gaziantep FK muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU İLK 11

Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadroları ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Son haftalarda formasından uzak kalan Alman futbolcu, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Uduokhai, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.