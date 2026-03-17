Berke Özer'in sevgilisi model Gloria Dinov kimdir? Gloria Dinov kaç yaşında, nereli?

Aşk iddialarıyla gündeme gelen Berke Özer ve Gloria Dinov cephesinde merak giderek artıyor. Gloria Dinov kimdir, kaç yaşında ve nereli? Moda dünyasından çıkan bu dikkat çekici isim, nasıl oldu da kısa sürede magazin gündeminin odağına yerleşti? İşte herkesin konuştuğu o isim hakkında merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

GLORIA DİNOV KİMDİR?

Gloria Dinov, Fransa doğumlu bir modeldir ve moda dünyasında aktif olarak kariyerini sürdürmektedir. Avrupa merkezli ajanslarla çalışan Dinov, özellikle editorial çekimler, katalog projeleri ve marka iş birlikleriyle adını duyurmuştur. Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken model, estetik görünümü ve profesyonel duruşuyla kısa sürede moda çevrelerinde öne çıkmıştır. Son dönemde Türkiye'de de tanınmaya başlamasında magazin gündemine yansıyan gelişmeler etkili olmuştur.

GLORIA DİNOV KAÇ YAŞINDA?

Gloria Dinov'un yaşıyla ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmadığı için kesin yaş verisi yoktur. Ancak genç yaşta olduğu ve kariyerinin yükseliş döneminde bulunduğu değerlendirilmektedir.

GLORIA DİNOV NERELİ?

Gloria Dinov, Fransa doğumludur. Avrupa moda sektöründe aktif olarak çalışan model, özellikle Fransa merkezli projelerde yer almaktadır.

GLORIA DİNOV'UN KARİYERİ

Dinov, profesyonel modellik yapmaktadır. Kariyerinde öne çıkan alanlar şunlardır:

Dergi (editorial) çekimleri

Katalog ve lookbook projeleri

Marka iş birlikleri

Ajans bazlı moda çalışmaları

Boyu yaklaşık 1.81 metre olan ve orantılı vücut ölçülerine sahip olan Dinov, podyum ve profesyonel çekimler için ideal standartları taşımaktadır. Avrupa'da aktif olması, uluslararası projelerde yer alma potansiyelini de artırmaktadır.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de doğmuş Türk millî futbolcudur. Kaleci mevkisinde oynayan Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giymektedir.

Futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan Berke Özer, daha sonra Altınordu'da gelişimini sürdürmüş ve burada profesyonelliğe adım atmıştır. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan genç kaleci, kariyerinde Westerlo, Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor gibi takımlarda da forma giymiştir.

1.91 metre boyundaki Berke Özer, refleksleri ve kurtarışlarıyla dikkat çeken bir kaleci olarak Türk futbolunun öne çıkan isimleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında forma giymiş, A Milli Takım kadrosuna kadar yükselmiştir.