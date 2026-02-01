Berkcan Güven gözaltına mı alındı? Berkcan Güven neden gözaltına alındı, test sonucu açıklandı mı?

Berkcan Güven'in adı ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gündeme geldi. Sosyal medya ve müzik dünyasında tanınan Güven'in gözaltına alınıp alınmadığı, gözaltı gerekçeleri ve test sonuçları merak konusu olurken, konu hakkında resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Kamuoyunda pek çok soru işareti bırakacak bu gelişmeler, sosyal medya kullanıcıları ve hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

BERKCAN GÜVEN GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Berkcan Güven, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BERKCAN GÜVEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" iddiaları çerçevesinde gerçekleşti.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Fırat Yayla ve Berkcan Güven gözaltına alındı. Enes Batur Sungurtekin ve Barış Murat Yağcı ise yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı.

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

Berkcan Güven, sahne adıyla BEGE, Türk influencer, YouTuber ve şarkıcıdır. 30 Mayıs 1996 doğumludur ve 2026 itibarıyla 29 yaşındadır.

BERKCAN GÜVEN'İN KARİYERİ

2014'ten beri oyun, müzik ve eğlence içerikleri üretiyor.

YouTube kanalı 4 milyondan fazla aboneye sahip ve Türkiye'de en çok aboneye sahip 25 kanal arasında yer alıyor (Mayıs 2020 itibarıyla).

2017'de "YouTube Benim İşim" adlı diss parçası ile "Yeniden" ve "Neresi?" şarkıları ile dikkat çekti.

"Yeniden" müzik videosunda Aleyna Tilki konuk oyuncu olarak yer aldı ve video Türkiye'de trend oldu.

2020'de "İlerle" şarkısını yayınladı.

2021'de BEGE adıyla ilk albümünü yayınladı ve albüm Spotify Global Charts'ta 4. sıraya yükseldi.

BERKCAN GÜVEN NERELİ?

Berkcan Güven, Türkiye'nin çeşitli şehirleriyle bağlantılı bilgiler paylaşıyor, doğum yeri ve ailesi hakkında Kocaeli ve İstanbul bilgileri mevcuttur.