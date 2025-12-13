Berk Cankat kimdir? Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Berk Cankat, hem televizyon projelerindeki başarılı performansları hem de özel hayatıyla gündemde yer alıyor. Sinem Ünsal ile olan ilişkisiyle de dikkat çeken oyuncu, merak edilen birçok soruyu beraberinde getiriyor: Berk Cankat kimdir, kariyerine nasıl adım attı ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde…

BERK CANKAT KİMDİR?

Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuş başarılı bir Türk oyuncudur. Çocukluğu, babasının mimarlık ve müteahhitlik mesleği nedeniyle farklı şehirlerde geçti. İlkokul eğitimini Hatay'da tamamladıktan sonra ortaokul ve lise öğrenimini Ankara'da sürdürdü.

Öğrencilik yıllarında tiyatroya olan ilgisi gelişen Cankat, 1999 yılında Haldun Taner'in ünlü oyunu Ayışığında Şamata ile sahneye çıkarak ilk deneyimini yaşadı. Üniversite eğitimi için Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü'nü bitiren Berk Cankat, oyunculuk kariyerine İstanbul'a taşındıktan sonra Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde aldığı eğitimle adım attı.

Tiyatro alanında Martı, Barut Fıçısı, Merhaba Efendim, Kızıl Ötesi Aydınlık ve Otobüs gibi oyunlarda sahne aldı.

Televizyon dünyasında ise 2013-2014 yıllarında FOX TV'de yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde "Savaş" karakteriyle ekranlara adım attı. 2014 yılında Medcezir dizisinde kısa bir rol üstlenerek "Cem" karakterini canlandırdı.

Asıl çıkışını ise 2014-2015 yıllarında Star TV'de yayınlanan Güzel Köylü dizisinde "Cemal" karakteri ile yaptı. Kariyeri boyunca Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yıldızlar Şahidim, Gülizar, Bir Deli Rüzgar, Sıfırıncı Gün ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi projelerde rol aldı.

Oyunculuk alanındaki başarısı, 2016 yılında ELLE Style Awards tarafından "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülü ile de taçlandırıldı.

BERK CANKAT KAÇ YAŞINDA?

Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

BERK CANKAT NERELİ?

Berk Cankat, Ankara doğumludur. Ancak çocukluk yıllarının bir kısmını babasının mesleği nedeniyle farklı şehirlerde geçirmiştir.

BERK CANKAT'IN KARİYERİ

Berk Cankat, kariyerine tiyatro ile adım atmış ve sahne deneyimleriyle kendisini geliştirmiştir. Tiyatrodaki önemli çalışmaları arasında Martı, Barut Fıçısı, Merhaba Efendim, Kızıl Ötesi Aydınlık ve Otobüs gibi oyunlar yer alır. Televizyon kariyerinde ise şu dizilerde rol almıştır:

Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) – Savaş

Medcezir (2014) – Cem

Güzel Köylü (2014-2015) – Cemal

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015) – İskender

Yıldızlar Şahidim (2017) – Başrol

Gülizar

Bir Deli Rüzgar

Sıfırıncı Gün

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Berk Cankat, hem tiyatro hem de televizyon projelerinde sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren, disiplinli ve yetenekli bir oyuncudur.