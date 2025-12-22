Bergen kimdir, Bergen öldü mü, yaşıyor mu? Bergen ne zaman ve nasıl öldü? Bergen'i kim öldürdü?

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Bergen, "Acıların Kadını" lakabıyla hafızalara kazınan dramatik yaşam hikâyesiyle yıllar sonra bile araştırılmaya devam ediyor. Şarkıcılığa planlamadan başlayan Bergen, özel hayatında yaşadığı şiddet ve yüzüne atılan kezzap saldırısına rağmen büyük bir başarı yakaladı. Yaşadığı zorluklara boyun eğmeyen sanatçının hayatı ve ölümü kamuoyunun merak konusu olmaya devam ediyor. Bergen ne zaman ve nasıl hayatını kaybetti, öldürüldü mü, ölümünün arkasında kim vardı?

BERGEN KİMDİR?

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Bergen, 15 Temmuz 1958 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan sanatçı, müzik tarihine acılarıyla olduğu kadar güçlü sesiyle de damga vurdu.

ÇOCUKLUK VE EĞİTİM YILLARI

Bergen, henüz 7 yaşındayken anne ve babasının boşanmasının ardından annesi Sebahat Çakır ile birlikte 1966 yılında Ankara'ya taşındı. Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü kazandı. Ancak yaşanan maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Geçimini sağlamak için yaşını büyüterek bir süre PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı özel bir ilişki nedeniyle işinden de ayrıldı ve hayatının yönü tamamen değişti.

EVLİLİKLERİ VE ÖZEL HAYATI

1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlenen Bergen, bu evlilikten 1981 yılında boşandı. Aynı yıl Hakan adında bir oğlu dünyaya geldi. Boşanmanın ardından çocuğu babası tarafından Hollanda'ya götürüldü.

1981 yılında çalışmak için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest ile tanıştı ve 1982 yılında evlendi. Bu evlilik, sanatçının hayatındaki en karanlık dönemin başlangıcı oldu.

SAHNEYLE TANIŞMASI VE MÜZİK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

1979 yılında arkadaşlarıyla gittiği Feyman Gece Kulübü'nde tesadüfen sahneye çıkan Bergen, kulüp sahibi İlhan Feyman'ın dikkatini çekti. Aldığı teklifi kabul ederek profesyonel sahne hayatına adım attı.

Grup Lokomotif orkestrası eşliğinde Türk sanat müziği, Türk hafif müziği ve dönemin popüler aranjmanlarını seslendirdi. Daha sonra Adana Kuyubaşı Gazinosu'ndan aldığı teklif kariyerinde yeni bir sayfa açsa da vaat edilen otomobilin geri alınmasıyla büyük maddi sıkıntılar yaşadı.

KEZZAP SALDIRISI VE YAŞAM MÜCADELESİ

Bergen, evli olduğu Halis Serbest'ten uzun süre şiddet gördü ve defalarca kaçmaya çalıştı. 31 Ekim 1982 tarihinde İzmir Alsancak'taki New York Gece Kulübü'nde sahnedeyken, eşi tarafından yüzüne kezzap attırıldı.

Bu saldırı sonucunda iki gözünü de kaybetti, vücudunun büyük bölümü yandı. Uzun tedavi sürecinin ardından sol gözünde kısmen görme yetisi kazanabildi. Sağ gözündeki kalıcı hasar nedeniyle saçlarını gözünün üzerine düşürerek ya da güneş gözlüğü takarak sahneye çıktı.

Saldırının ardından Halis Serbest yakalanarak cezaevine konuldu.

SAHNELERE DÖNÜŞ VE "ACILARIN KADINI"

Tedavisinin ardından Bergen, besteci Cengiz Özşeker'in desteğiyle yeniden sahnelere döndü ve 1985 yılına kadar İzmir Pırlanta Pavyon'da sahne aldı.

Aynı yıl yapımcı Yaşar Kekeva'nın davetiyle İstanbul'a gitti ve "İnsan Severse" albümünü çıkardı. Asıl büyük çıkışını ise 1986 yılında yayımlanan "Acıların Kadını" albümüyle yaptı. Bu albüm, Bergen'in lakabı haline geldi.

1987 yılında satış rekorları kıran albüm sayesinde "Yılın En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçısı" ödülüne layık görüldü.

SİNEMA DENEYİMİ

Bergen, 1987 yılında Ülkü Erakalın'ın yönetmenliğini yaptığı "Acıların Kadını" filminde başrol oynadı. Filmde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

BERGEN NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

1989 yılının Haziran ayında yeniden sahnelere çıkan Bergen, "Yıllar Affetmez" albümünün tanıtım turnesi kapsamında Adana'ya gitti. 14 Ağustos 1989 tarihinde, Pozantı'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Henüz 30 yaşındaydı. Sanatçı, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

BERGEN'İN MEZARI NEREDE?

Bergen'in mezarı, yıllar boyunca süren tehditler nedeniyle demir kafesle koruma altına alındı. Annesi tarafından yaptırılan bu kafes, yaşanan korkunun bir simgesi haline geldi. Mezarı, Mersin Toroslar'daki Asri Mezarlık'ta bulunmaktadır ve ziyarete açıktır.

BERGEN'İN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Bergen, kısa yaşamına rağmen müzik tarihinde derin izler bıraktı. Toplamda 6 long play, 11 kaset ve 129 şarkı seslendirdi. En bilinen albümleri arasında:

• Şikayetim Var

• Kardeşiz Kader

• İnsan Severse

• Acıların Kadını

• Onu da Yak Tanrım

• Yıllar Affetmez

BERGEN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Bergen, boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürüldü. Serbest'in Adana'da tekstil işiyle uğraştığı biliniyordu. Cinayet, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.