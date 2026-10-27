Beren Saat hamile mi?

Merak edilen sorunun yanıtı şimdilik net: Beren Saat’in hamile olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ne Beren Saat ne de eşi Kenan Doğulu, sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Bu nedenle çiftin bebek beklediği yönündeki haberler şimdilik yalnızca iddia niteliği taşıyor. İşte Beren Saat’e dair hamilelik iddialarıyla ilgili bilinenler.

BEREN SAAT HAMİLE Mİ?

Beren Saat’in hamile olduğunu doğrulayan herhangi bir resmi açıklama ya da güvenilir bir bilgi yok. İddialar, özellikle X ve Instagram’da paylaşılan magazin içerikleri ve kullanıcı yorumlarıyla gündeme geldi. Uzmanlar, sosyal medya paylaşımlarından ya da kişilerin dış görünüşünden hareketle hamilelik konusunda kesin bir sonuca varılamayacağını hatırlatıyor.

İDDİALAR NEREDEN ÇIKTI?

Hamilelik söylentileri, bazı sosyal medya kullanıcılarının Beren Saat’in son dönemde yer aldığı görüntüleri yorumlamasıyla başladı. Magazin sayfalarında paylaşılan içeriklerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte konu, geniş kitlelerin gündemine taşındı.

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU’DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Hayır. Çift, son iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun, olası bir gelişme olması halinde açıklamayı kendilerinin yapması bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE YALANLAMIŞTI

Beren Saat, benzer hamilelik iddialarıyla ilk kez gündeme gelmiyor. Ünlü oyuncu hakkında 2020 ve 2022 yıllarında da benzer söylentiler çıkmış, iddialar çiftin açıklamalarıyla son bulmuştu. Nisan 2025’te katıldığı bir film galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beren Saat, bu tür söylentilerin yıllar içinde belirli aralıklarla ortaya çıktığını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. Kenan Doğulu da o dönem bu haberlere kendilerinin güldüğünü, ancak akrabalarından tebrik mesajları gelmesinin kendilerini rahatsız ettiğini esprili bir dille ifade etmişti.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984’te Ankara’da doğdu. 42 yaşındaki oyuncu, 2004’te Aşkımızda Ölüm Var dizisinde küçük bir rolle oyunculuk kariyerine başladı. Aşk-ı Memnu’daki Bihter ve Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisindeki Fatmagül karakterleriyle geniş kitlelere ulaşan Saat, 2008-2014 yılları arasında Türkiye’nin en yüksek ücret alan kadın oyuncusu olarak gösterildi. Ünlü oyuncu, Şubat 2026’da yayımladığı “CapitaliZoo” adlı şarkıyla müzik kariyerine de adım attı.

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU NE ZAMAN EVLENDİ?

Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılında evlendi. Çift, uzun yıllardır magazin dünyasının en çok takip edilen çiftleri arasında yer alıyor.