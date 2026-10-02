Belçika Türkiye maçı spikeri kim, Belçika Türkiye maçını kim anlatıyor, kim yorumluyor?

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Bizim Çocuklar'ın Liege'de Belçika karşısında sahaya çıkacağı mücadele, yalnızca sahadaki oyuncularla değil, mikrofonun başındaki isimlerle de futbolseverlerin gündeminde. Milli maçlarda anlatımıyla heyecanı katlayan spiker ve maçın taktik detaylarını değerlendiren yorumcular, her karşılaşmada olduğu gibi bu akşam da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, ATV'den yayınlanacak Belçika- Türkiye maçını hangi spiker anlatacak, yorumcu koltuğunda kimler oturacak? Haberimizde milli maçın anlatım kadrosuna ilişkin bilgileri derledik.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SPİKERİ KİM?

Belçika- Türkiye karşılaşmasını anlatacak spiker ve yorumcu ekibine ilişkin ATV tarafından yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Yayıncı kuruluşun anlatım kadrosunu maç saatine yakın netleştirmesi bekleniyor. Mikrofon başına geçecek isimler, karşılaşmanın yayınıyla birlikte belli olacak.

FRANSA MAÇINDA CÜNEYT ŞEN VE ÖMER ÜRÜNDÜL VARDI

A Milli Takımımızın gruptaki ilk maçında da yayın ekibi dikkat çekmişti. Kocaeli Stadı'ndaki Türkiye-Fransa mücadelesinde mikrofon başında Cüneyt Şen yer almış, kendisine yorumlarıyla Ömer Üründül eşlik etmişti. Uzun yıllardır spor medyasında görev yapan Şen, A Spor'da Spor Müdürü ve ekran yüzü olarak çalışıyor.

İTALYA MAÇINDA FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Millilerimizin Bursa'da İtalya ile oynadığı ikinci maçta ise ATV, anlatım ekibinde dikkat çeken bir tercihte bulunmuştu. Karşılaşmayı deneyimli spiker Ender Bilgin anlatırken, yorumcu koltuğunda Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim oturmuştu. Farklı dönemlerde A Milli Takım'ın başında görev yapan Terim, uzun bir aradan sonra ay-yıldızlı ekibin maçında mikrofon başına geçmişti.

BELÇİKA MAÇINDA HANGİ İSİMLER OLACAK?

İlk iki maçta farklı anlatım ekiplerinin görev alması, Belçika karşılaşmasında hangi isimlerin mikrofon başına geçeceğini daha da merak edilir hale getirdi. Önceki maçlarda görev yapan isimlerden birinin yeniden anlatıcı ya da yorumcu koltuğunda yer alıp almayacağı, yayın başladığında netlik kazanacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SPİKERİ KİM?

UEFA Uluslar Ligi'nde millilerimizin üçüncü maçı olan Belçika- Türkiye karşılaşmasını Cüneyt Şen anlatacak. Deneyimli spiker, Liege'deki mücadelenin heyecanını ATV ekranları başındaki futbolseverlere aktaracak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINI KİM YORUMLUYOR?

Karşılaşmanın yorumcusu ise Ömer Üründül olacak. Tecrübeli yorumcu, maç boyunca yaptığı değerlendirmelerle Cüneyt Şen'e eşlik edecek ve mücadelenin taktik detaylarını izleyicilerle paylaşacak.

FRANSA MAÇINDAKİ İKİLİ YENİDEN MİKROFON BAŞINDA

Cüneyt Şen ve Ömer Üründül ikilisi, millilerimizin Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında da birlikte görev yapmıştı. Kocaeli Stadı'nda oynanan Türkiye-Fransa mücadelesinde mikrofon başında Cüneyt Şen yer almış, yorumlarıyla Ömer Üründül eşlik etmişti. Bursa'daki İtalya maçında farklı bir ekiple yayın yapan ATV, Belçika karşılaşmasında yeniden bu ikiliyi tercih etti.

CÜNEYT ŞEN KİMDİR?

Cüneyt Şen, 30 Kasım 1972'de Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. Uzun yıllardır spor medyasında görev yapan Şen; spikerlik, spor yöneticiliği, program sunuculuğu ve maç anlatımlarıyla tanınıyor. Deneyimli isim, Temmuz 2015'ten bu yana A Spor'da Spor Müdürü ve ekran yüzü olarak görev yapıyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Televizyon başında olamayacak futbolseverler ise mücadeleyi ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden takip edebilecek.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Mücadele, 2 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİLER LİEGE'DE İLK PUAN PEŞİNDE

Gruptaki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan A Milli Takımımız, Belçika deplasmanında puanla tanışmak istiyor. Cüneyt Şen'in anlatımı ve Ömer Üründül'ün yorumlarıyla ekrana gelecek mücadelede, futbolseverler millilerimizin Liege'den olumlu bir sonuçla dönmesini umuyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika ile Türkiye arasındaki mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek. Azerbaycan'da ise maç CBC Sport ekranlarından, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayınlanacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Mücadele, 2 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİLER İLK PUAN PEŞİNDE

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup oldu. Belçika ise Mark van Bommel yönetiminde Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında İtalya'yı 2-0 yenerken Fransa'ya 1-0 kaybetti. Henüz puanla tanışamayan millilerimiz, bu akşam Liege'de kötü gidişe dur demek istiyor.