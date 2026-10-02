Belçika Türkiye hangi statta, nerede oynanıyor, Belçika Türkiye hangi takımın sahasında oynanıyor?

Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, bu akşam Belçika'nın köklü futbol şehirlerinden birinde oynanacak. Coşkulu tribün atmosferiyle bilinen bir stadyumda sahaya çıkacak olan millilerimizin, zorlu bir deplasman ortamında mücadele etmesi bekleniyor. Karşılaşmayı takip edecek futbolseverler ise maçın oynanacağı statın adını, bulunduğu şehri ve hangi kulübe ait olduğunu merak ediyor. Peki, Belçika-Türkiye maçı hangi statta, nerede ve hangi takımın sahasında oynanıyor? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

BELÇİKA-TÜRKİYE HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler arasında bulunduğu semtin adıyla "Sclessin" olarak da bilinen stadyum, Belçika futbolunun en köklü ve atmosferi en güçlü arenaları arasında gösteriliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Belçika'nın doğusunda yer alan Liege kentinde oynanacak. Ülkenin önemli sanayi ve kültür merkezlerinden biri olan Liege, aynı zamanda güçlü futbol kültürüyle de tanınıyor. Millilerimiz bu akşam Liege'de zorlu bir deplasman sınavı verecek.

BELÇİKA-TÜRKİYE HANGİ TAKIMIN SAHASINDA OYNANIYOR?

Maurice Dufrasne Stadyumu, Belçika'nın köklü kulüplerinden Standard Liege'in iç saha maçlarını oynadığı stadyum. Yani Belçika-Türkiye karşılaşması, Standard Liege'in sahasında oynanacak. Stadyum, adını kulübün eski başkanlarından Maurice Dufrasne'den alıyor.

MAURICE DUFRASNE STADYUMU'NUN ÖZELLİKLERİ

Yaklaşık 30 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, tribünlerin sahaya yakın yapısı sayesinde rakip takımlar için oldukça zorlu bir ortam sunuyor. Standard Liege taraftarlarının coşkulu tezahüratlarıyla özdeşleşen stat, Belçika'nın en sıcak futbol atmosferlerinden birine sahip olarak biliniyor. Maurice Dufrasne, geçmişte EURO 2000'de de maçlara ev sahipliği yapmıştı.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika ile Türkiye, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesinde fayda var.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Maç ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek. Azerbaycan'da ise mücadele CBC Sport ekranlarından, Azerspace 46E uydusu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

MİLLİLERİ ZORLU BİR ATMOSFER BEKLİYOR

Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nun coşkulu tribünleri, A Milli Takımımız için ekstra bir zorluk anlamına geliyor. Ev sahibi Belçika, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak. Millilerimiz ise bu sıcak atmosferde mücadele ederek Liege'den olumlu bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.