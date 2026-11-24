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İzmir’in Urla ilçesinde yaşadığı villada tabanca ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunan iş insanı Bekir Kayabaşı’nın cinayetine ilişkin soruşturmada önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda cinayetin, Kayabaşı’nın kızı P.K. tarafından miras anlaşmazlığı nedeniyle planlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında P.K. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen erkek arkadaşı ve iki şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklandı. Peki, Bekir Kayabaşı’nın kızı kimdir? Bekir Kayabaşı’nı kızı mı öldürdü? İşte soruşturmaya ilişkin paylaşılan bilgiler...

BEKİR KAYABAŞI’NIN KIZI KİMDİR?

İzmir'in Urla ilçesinde öldürülen iş insanı Bekir Kayabaşı'nın kızının ismi, soruşturma kapsamında P.K. baş harfleriyle açıklandı. 45 yaşındaki P.K.'nin, babasının öldürülmesini miras anlaşmazlığı nedeniyle planladığı belirlendi.

Polis ekiplerinin araştırmasında P.K.'nin erkek arkadaşı S.A. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Kayabaşı'nın özel şoförlüğünü de yapan 39 yaşındaki S.A.'nın, cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.'nin önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı belirlendi.

BEKİR KAYABAŞI’NI KIZI MI ÖLDÜRDÜ?

Bekir Kayabaşı cinayetine ilişkin soruşturmada polis ekipleri, olayın miras anlaşmazlığı nedeniyle planlandığını belirledi. Yapılan araştırmalarda cinayetin Kayabaşı'nın kızı P.K. tarafından planlandığı, P.K.'nin erkek arkadaşı S.A. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32), 16 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli tutuklandı.

BEKİR KAYABAŞI KİMDİR?

Bekir Kayabaşı, İzmir'de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibiydi. Urla ilçesindeki evinde öldürülen Kayabaşı'nın yakınları, kendisinden haber alamayınca 10 Kasım'da saat 23.00 sıralarında İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki villasına gitti.

Eve giren yakınları, Kayabaşı'nı kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iş insanının hayatını kaybettiğini belirledi. Kayabaşı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Kayabaşı, bir gün sonra Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

BEKİR KAYABAŞI NEDEN ÖLDÜ?

Bekir Kayabaşı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle planlandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmada, Kayabaşı'nın kızı P.K.'nin cinayeti planladığı ve erkek arkadaşı S.A. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında ayrıca S.A.'nın, cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.'nin önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

BEKİR KAYABAŞI CİNAYETİ NASIL ORTAYA ÇIKARILDI?

Bekir Kayabaşı'nın öldürülmesinin ardından Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, cinayetin aydınlatılması amacıyla villanın bulunduğu yaklaşık 6,5 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'da bulunan yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası, 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 45 ayrı noktadan alınan toplam 600 saatlik görüntü incelenerek analiz edildi. Ayrıca Kayabaşı'nın aile bireyleri, yakın çevresi ve iş dünyasından tanıdığı çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Yürütülen çalışmaların ardından cinayetin planlanmasına ilişkin şüpheliler tespit edildi ve 16 Kasım'da operasyon düzenlendi.

BEKİR KAYABAŞI CİNAYETİNDE TELEFONUN DENİZE ATILDIĞI ANLAR KAMERADA

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise S.A.'nın cep telefonunu ortadan kaldırmaya çalışması oldu. S.A.'nın yakalanmamak amacıyla önce cep telefonunu kırdığı, ardından denize attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Deniz polisinin su altında tespit ettiği telefon, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Telefonun denize atıldığı ve daha sonra sudan çıkarıldığı anlar da görüntülere yansıdı.