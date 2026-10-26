beIN Connect çöktü mü, Galatasaray – Fenerbahçe maçında beIN Connect’te sorun mu var?

Kullanıcıların paylaşımlarına göre, beIN Sports’un dijital yayın platformu TOD’a (eski adıyla beIN Connect) erişimde sorunlar yaşanıyor. Bazı kullanıcılar uygulamanın açılmadığını, bazıları ise giriş yaptıktan sonra yayının yüklenmediğini ifade ediyor. Erişim sorununun nedenine ilişkin beIN Sports cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte yaşanan sorunla ilgili bilinenler ve kullanıcıların deneyebileceği çözüm yolları.

BEİN CONNECT ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyada paylaşılan kullanıcı şikâyetlerine göre, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi öncesinde beIN Sports’un dijital platformunda erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, hem mobil uygulamada hem de internet sitesinde benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirtiyor. Ancak platformun tamamen çöktüğüne ya da yaşanan sorunun boyutuna ilişkin beIN Sports’tan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KULLANICILARDAN ŞİKÂYET YAĞDI

Derbiyi dijital platform üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, yaşadıkları sorunları sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Kullanıcıların paylaşımlarından bazıları şöyle:

“Para verip maçı izleyemiyoruz. Bein Connect çöktü.”

“Bein connect çöktü.”

“Bein Connect satın almıştım, maç başlamasıyla birlikte çöktü.”

“Bein connect derbi maçında çöktü.”

Şikâyetlerde öne çıkan ortak nokta, sorunların derbinin başlama saatiyle birlikte yoğunlaşması oldu. Özellikle yalnızca derbiyi izlemek için abonelik satın aldığını belirten kullanıcılar, yayına erişememelerine büyük tepki gösterdi.

KULLANICILAR NE YAŞIYOR?

Sosyal medyada paylaşılan şikâyetlerde kullanıcıların bir kısmı uygulamanın açılmadığını, bir kısmı ise giriş ekranında takılı kaldığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar da platforma giriş yapabilmelerine rağmen canlı yayının yüklenmediğini ya da sürekli donduğunu ifade etti. Derbi saatinin yaklaşmasıyla birlikte şikâyetlerin yoğunlaştığı görüldü.

SORUN NEDEN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR?

Erişim sorununun kesin nedeni henüz açıklanmadı. Ancak büyük derbilerde platforma aynı anda çok sayıda kullanıcının bağlanması, geçmişte de benzer yavaşlama ve erişim sorunlarına yol açmıştı. Yaşanan sorunun yoğunluktan mı yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığı, beIN Sports’un yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

BEİN CONNECT AÇILMIYORSA NE YAPILMALI?

Platform genelinde yaşanan bir sorunun çözümü yayıncı kuruluşun teknik müdahalesine bağlı. Bununla birlikte kullanıcılar, sorunun kendi cihazlarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için bazı adımları deneyebilir. İnternet bağlantısını kontrol etmek, uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmak, uygulamanın güncel sürümünü kullanmak, oturumu kapatıp yeniden giriş yapmak ve farklı bir cihaz ya da tarayıcıdan bağlanmayı denemek bu adımların başında geliyor. Sorun devam ediyorsa birkaç dakika bekleyip yeniden denemek de önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

DERBİ TELEVİZYONDAN İZLENEBİLİR

Galatasaray – Fenerbahçe derbisi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Digiturk aboneleri karşılaşmayı 77 numaralı kanaldan takip edebiliyor. Dijital platforma erişimde sorun yaşayan ve uydu aboneliği bulunan kullanıcılar için televizyon yayını en kesintisiz seçenek olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Platformda yaşanan erişim sorunları nedeniyle sosyal medyada “canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılara yönelim artabiliyor. Ancak bu bağlantılar çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor ve zararlı yazılım ile kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Uzmanlar, karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı kanallar üzerinden izlenmesini öneriyor.