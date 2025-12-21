Türk televizyon dünyasının gözde çiftlerinden Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, evliliklerinin onuncu yılında anne-baba olmaya hazırlanıyor. "Seksenler" dizisinde başlayan dostluklarını 2015 yılında evlilikle taçlandıran çift, 2025 sonbaharında yaptıkları açıklamayla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. Peki, Begüm Öner hamile mi, kaç aylık hamile, bebeğin cinsiyeti ne? Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

10 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceyhun Fersoy, ekranların tanınan ve sevilen yüzleri arasında yer alıyor. 43 yaşındaki oyuncu, babasının mesleği nedeniyle çocukluk yıllarının önemli bir bölümünü İsviçre ve Fransa'da geçirdi. Bu çok kültürlü ortam, Fersoy'un sanata ve sahneye bakışında etkili oldu.

Lise eğitimini İstanbul Burak Bora Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Fersoy, oyunculuk alanındaki profesyonel eğitimini TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı. Kariyerine Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) çatısı altında başlayan oyuncu, ilk kez "Bir Demet Tiyatro" ile seyirci karşısına çıktı.

"Kurtlar Vadisi", "İki Aile" ve "Çocuklar Duymasın" gibi yapımlarda rol alsa da, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan asıl proje, "Seksenler" dizisinde canlandırdığı Şahin Balcı karakteri oldu. Tiyatro sahnesi ve reklam filmleriyle de kariyerini sürdüren Fersoy, sempatik oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

CEYHUN FERSOY EŞİ BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 7 Mart 1989 tarihinde Batı Almanya'da dünyaya geldi. Ailesinin iş durumu nedeniyle 1992 yılında Türkiye'ye dönen Öner, henüz 10 yaşındayken bir ajansa kaydolarak kamera önü dünyasına adım attı. İlk reklam filmi deneyimini 11 yaşında yaşayan oyuncu, küçük yaşlardan itibaren sektörde aktif rol aldı.

Eğitim hayatını İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamlayan Begüm Öner, akademik kariyer ile sanat dünyasını dengeli biçimde yürüttü. Oyunculuk alanında "Bez Bebek" ve "Melekler Korusun" gibi projelerde yer aldı.

Ceyhun Fersoy ile yolları, her ikisinin de rol aldığı "Seksenler" dizisinde kesişti. Dizide hayat verdiği Elvan karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Öner, kariyerini sinema, dizi ve tiyatro projeleriyle sürdürürken, özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

BEGÜM ÖNER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1989 doğumlu olan Begüm Öner, 2025 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Batı Almanya'da doğan oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren hayatını Türkiye'de sürdürmektedir. Eğitimini ve kariyerini Türkiye'de şekillendiren Öner, hem akademik hem de sanatsal yönüyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

BEGÜM ÖNER HAMİLE Mİ KAÇ AYLIK HAMİLE BEBEĞİN CİNSİYETİ NE?

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti, 2025 yılının Eylül ayında yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla bebek beklediklerini kamuoyuna duyurdu. Evliliklerinin 10. yılında gelen bu haber, çiftin hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Yapılan açıklamalara göre çiftin bir kız bebekleri olacak. Begüm Öner, Kasım ayı ortalarında hamileliğinin 5. ayında olduğunu belirtirken, Aralık 2025 sonu itibarıyla 6,5 aylık hamile durumda bulunuyor. Sağlıklı ilerleyen hamilelik sürecinin ardından, bebeğin 2026 yılının ilk aylarında dünyaya gelmesi bekleniyor.