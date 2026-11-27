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BDDK yeni başkanı kim oldu, BDDK Başkanı Yusuf Kenan Bağır kimdir soruları kararın yayımlanmasının ardından gündemin üst sıralarına yerleşti. 26 Kasım 2026 tarihli ve 2026/400 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Yusuf Kenan Bağır BDDK Başkanı oldu. Aynı kararla Mahmut Esfa Emek de BDDK Kurul Üyeliğine atandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki görevleriyle bilinen Bağır, bankacılık sektörünün düzenleme ve denetimini üstlenen kurumun yeni yöneticisi olarak göreve başlayacak.

BDDK YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

BDDK'nın yeni başkanı Yusuf Kenan Bağır oldu. Atama kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından 26 Kasım 2026 tarihinde 2026/400 karar sayısıyla yayımlandı. Kararda, Bağır'ın BDDK Başkanlığına atanmasının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 84'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddelerine dayandığı belirtildi.

BDDK BAŞKANI YUSUF KENAN BAĞIR KİMDİR?

Yusuf Kenan Bağır, kariyerinin önemli bir bölümünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda geçirdi. TCMB'de ekonomist olarak çalışan Bağır, daha sonra bankanın Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Bağır, ekonomist kimliğiyle çeşitli akademik çalışmalara imza attı. Çalışmalarında işgücü piyasaları, dış ticaret, ihracat ile döviz kuru arasındaki ilişki, firmaların finansmana erişimi ve verimlilik gibi konuları ele aldı. Bağır'ın doğum yeri, yaşı ve eğitim geçmişine ilişkin resmi bir biyografi henüz paylaşılmadı.

BDDK Başkanı Yusuf Kenan Bağır

BDDK BAŞKANLIĞI NEDEN BOŞALDI?

BDDK Başkanlığı, Şahap Kavcıoğlu'nun görevden ayrılmasıyla boşaldı. Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden affını istediğini duyurdu. Kavcıoğlu açıklamasında, "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim" ifadelerine yer verdi.

Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'ten bu yana BDDK Başkanı olarak görev yapıyordu. Kavcıoğlu daha önce 2021-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürütmüş, öncesinde ise Bayburt milletvekili olarak Meclis'te yer almıştı.

BDDK KURUL ÜYELİĞİNE KİM ATANDI?

Aynı Cumhurbaşkanı kararıyla BDDK Kurul Üyeliğine Mahmut Esfa Emek getirildi. Emek'in ataması da 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre yapıldı.

BDDK NE İŞ YAPAR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'deki bankaların ve finansal kuruluşların faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen bağımsız bir kamu kurumudur. Kurum, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla görev yapar. Bankaların kuruluş izinleri, faaliyet izinleri ve sektöre yönelik düzenlemeler de BDDK'nın yetki alanında yer alır.

Bu haberde Bağır'ın biyografisini doğrulanmış bilgilerle sınırladım. Doğum yeri, yaşı ve eğitimine dair kaynak bulamadım. Mahmut Esfa Emek hakkında da kimdir bilgisi bulamadığım için ekleme yapmadım.

İşte karar: