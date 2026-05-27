Kurban Bayramı döneminde Türkiye genelinde toplu taşıma uygulamalarına ilişkin yapılan düzenlemeler, özellikle şehir içi ulaşımda milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Peki, bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda belediye otobüsleri, metro, Marmaray, vapur ücretsiz mi? Otobüsler kaç gün ücretsiz? Detaylar...

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

2026 yılı Kurban Bayramı kapsamında alınan karar doğrultusunda, belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bazı raylı sistemlerin belirli günlerde ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

Bu kapsamda Türkiye genelinde belediyelere bağlı şehir içi otobüsler, bayram süresince ücretsiz ulaşım sağlayacak şekilde planlandı. Ancak bu uygulama tüm özel işletmeleri kapsamıyor.

Ücretsiz Ulaşım Kapsamı

Belediyelere bağlı şehir içi otobüsler

Metro ve raylı sistemler

Tramvay hatları (belediye işletiminde olanlar)

Bazı şehir içi deniz ulaşım hatları

Ücretli Kalan Hizmetler

Özel Halk Otobüsleri (ÖHO)

Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA)

Bu nedenle bayram döneminde yolculuk yapacak vatandaşların, hangi hattın belediyeye bağlı olduğunu dikkate alarak planlama yapması gerekiyor.

BAYRAMDA BELEDİYE OTOBÜSLERİ METRO MARMARAY VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı’nda İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde toplu taşıma sistemlerinde kapsamlı bir ücretsiz ulaşım düzenlemesi hayata geçirildi. Açıklanan bilgilere göre, birçok şehirde belediye kontrolündeki ulaşım hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul’da Ücretsiz Toplu Ulaşım

İstanbul özelinde uygulama oldukça geniş kapsamlıdır. Bayram süresince şu hatlar ücretsiz olarak kullanılabilecek:

Metro hatları

Metrobüs

İett otobüsleri

Tramvay hatları

Şehir Hatları vapurları

Marmaray

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Bu kapsam, İstanbul’da şehir içi ulaşımın büyük bölümünü ücretsiz hale getirmektedir.

Ücretsiz Kapsam Dışında Kalan Hatlar

Bazı özel hatlar ise ücretsiz uygulamaya dahil edilmemiştir:

Adalar hatları

Beyoğlu–Taksim Nostaljik Tramvayı

Karaköy–Beyoğlu Tüneli

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy hattı

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim hattı

139 ve 139A Üsküdar–Şile hatları

İzmir ve Ankara Uygulamaları

İzmir: Belediye’ye bağlı toplu taşıma araçları Kurban Bayramı boyunca %50 indirimli hizmet verirken, İZBAN hattı ücretsiz olarak hizmet sunacaktır.

Ankara: EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs, metro ve ANKARAY hatları 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında ücretsizdir.

OTOBÜSLER KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı kapsamında ücretsiz toplu taşıma uygulaması şehirden şehre farklılık göstermekle birlikte, genel uygulama dört günlük bayram süresini kapsamaktadır.