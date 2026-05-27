Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda belediye otobüsleri, metro, Marmaray, vapur ücretsiz mi? Otobüsler kaç gün ücretsiz?
Kurban Bayramı döneminde şehir içi ulaşımda uygulanan ücretsiz ve indirimli toplu taşıma kararları, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, bayramda otobüsler ücretsiz mi? Bayramda belediye otobüsleri, metro, Marmaray, vapur ücretsiz mi? Otobüsler kaç gün ücretsiz? Detaylar haberimizde.
BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
2026 yılı Kurban Bayramı kapsamında alınan karar doğrultusunda, belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı bazı raylı sistemlerin belirli günlerde ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.
Bu kapsamda Türkiye genelinde belediyelere bağlı şehir içi otobüsler, bayram süresince ücretsiz ulaşım sağlayacak şekilde planlandı. Ancak bu uygulama tüm özel işletmeleri kapsamıyor.
Ücretsiz Ulaşım Kapsamı
Belediyelere bağlı şehir içi otobüsler
Metro ve raylı sistemler
Tramvay hatları (belediye işletiminde olanlar)
Bazı şehir içi deniz ulaşım hatları
Ücretli Kalan Hizmetler
Özel Halk Otobüsleri (ÖHO)
Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA)
Bu nedenle bayram döneminde yolculuk yapacak vatandaşların, hangi hattın belediyeye bağlı olduğunu dikkate alarak planlama yapması gerekiyor.
BAYRAMDA BELEDİYE OTOBÜSLERİ METRO MARMARAY VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı’nda İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde toplu taşıma sistemlerinde kapsamlı bir ücretsiz ulaşım düzenlemesi hayata geçirildi. Açıklanan bilgilere göre, birçok şehirde belediye kontrolündeki ulaşım hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
İstanbul’da Ücretsiz Toplu Ulaşım
İstanbul özelinde uygulama oldukça geniş kapsamlıdır. Bayram süresince şu hatlar ücretsiz olarak kullanılabilecek:
Metro hatları
Metrobüs
İett otobüsleri
Tramvay hatları
Şehir Hatları vapurları
Marmaray
Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Bu kapsam, İstanbul’da şehir içi ulaşımın büyük bölümünü ücretsiz hale getirmektedir.
Ücretsiz Kapsam Dışında Kalan Hatlar
Bazı özel hatlar ise ücretsiz uygulamaya dahil edilmemiştir:
Adalar hatları
Beyoğlu–Taksim Nostaljik Tramvayı
Karaköy–Beyoğlu Tüneli
SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı–Kadıköy hattı
SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı–Taksim hattı
139 ve 139A Üsküdar–Şile hatları
İzmir ve Ankara Uygulamaları
İzmir: Belediye’ye bağlı toplu taşıma araçları Kurban Bayramı boyunca %50 indirimli hizmet verirken, İZBAN hattı ücretsiz olarak hizmet sunacaktır.
Ankara: EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs, metro ve ANKARAY hatları 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında ücretsizdir.
OTOBÜSLER KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Kurban Bayramı kapsamında ücretsiz toplu taşıma uygulaması şehirden şehre farklılık göstermekle birlikte, genel uygulama dört günlük bayram süresini kapsamaktadır.