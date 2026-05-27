Aziz Yıldırım: O karanlık geceyi aydınlatmak boynumuzun borcu

Fenerbahçe’nin eski başkanı ve başkan adaylarından Aziz Yıldırım, 2015’te takım otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı dosyasında alınan ''kanun yararına bozma'' kararını memnuniyetle karşıladı. Yıldırım, ''Bu karar adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik bir adımdır. O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada alınan "kanun yararına bozma" kararını, "son derece kritik ve memnun edici bir adım" olarak değerlendirdi.

''KRİTİK VE MEMNUN EDİCİ BİR ADIMDIR''

Alınan kararı, adaletin tecellisi adına atılmış kritik ve memnun edici bir adım olarak nitelendiren Yıldırım, "Adalet Bakanlığımızın, 4 Nisan 2015 tarihinde; takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen 'kalleş silahlı saldırı' ile ilgili aldığı kararı, dikkatle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle takip etmiş bulunmaktayız. Futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birinde; yalnızca kafilemiz değil, milyonlarca taraftarımız, Türk sporunun barışı ve ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır. Bugün gelinen noktada ise dosya ile ilgili 'kanun yararına bozma' kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır." ifadelerini kullandı.

''O KARANLIK GECEYİ AYDINLATMAK BORCUMUZ BORCU''

Sarı-lacivertlilerin adalet arayışının devletin üst kademelerinde karşılık bulmasının önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu karar; haklı isyanımızın ve yıllardır sürdürdüğümüz adalet arayışımızın, devletimizin en üst kademelerinde karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı, Bakan Yardımcıları ve devlet nezdinde konunun takipçisi olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. Fenerbahçe’nin haklı davası hiçbir zaman gölgelenemeyecektir. O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur."

Cemre Yıldız
