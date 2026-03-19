2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında bayram namazı saatleri geliyor. Dini vecibelerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler için bayram namazı saatleri büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde her il için farklı saatlerde kılınacak olan bayram namazı, güneşin doğuş saatine göre belirleniyor ve resmi olarak açıklanıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta? İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 20 Mart 2026 Ramazan Bayramı ilçe ilçe namaz vakitleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazı, güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra kılınmaya başlanıyor ve her ilde coğrafi konuma göre farklı saatlerde eda ediliyor.

Bu yıl Türkiye genelinde bayram namazı saatleri doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise daha geç olacak şekilde düzenlendi. Vatandaşların namaza zamanında yetişebilmeleri için camilere erken gitmeleri ve yoğunluğu göz önünde bulundurmaları öneriliyor.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2026 Ramazan Bayramı için İstanbul'da bayram namazı saat 07:39'da kılınacak. Yoğun katılım beklenen camilerde yer bulmak için vatandaşların en az 20-30 dakika öncesinde camide olmaları tavsiye ediliyor.

20 MART 2026 RAMAZAN BAYRAMI İLÇE İLÇE NAMAZ VAKİTLERİ

Türkiye genelinde il il bayram namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul: 07:39

Ankara: 07:23

İzmir: 07:45

Bursa: 07:38

Antalya: 07:31

Adana: 07:12

Gaziantep: 07:04

Konya: 07:24

Kocaeli: 07:35

Sakarya: 07:33

TÜM İLLERİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 07:12

Adıyaman: 07:01

Afyonkarahisar: 07:32

Ağrı: 06:42

Aksaray: 07:18

Amasya: 07:12

Ankara: 07:23

Ardahan: 06:44

Antalya: 07:31

Artvin: 06:48

Aydın: 07:42

Balıkesir: 07:43

Bartın: 07:26

Batman: 06:49

Bayburt: 06:54

Bilecik: 07:35

Bingöl: 06:52

Bitlis: 06:46

Bolu: 07:29

Burdur: 07:33

Bursa: 07:38

Çanakkale: 07:49

Çankırı: 07:20

Çorum: 07:15

Denizli: 07:37

Diyarbakır: 06:53

Düzce: 07:30

Edirne: 07:49

Elazığ: 06:57

Erzincan: 06:56

Erzurum: 06:49

Eskişehir: 07:32

Gaziantep: 07:04

Giresun: 07:01

Gümüşhane: 06:57

Hakkari: 06:39

Hatay: 07:09

Iğdır: 06:38

Isparta: 07:31

İzmir: 07:45

Kahramanmaraş: 07:06

Karabük: 07:25

Karaman: 07:21

Kars: 06:42

Kastamonu: 07:20

Kayseri: 07:12

Kilis: 07:05

Kırıkkale: 07:20

Kırklareli: 07:46

Kırşehir: 07:18

Kocaeli: 07:35

Konya: 07:24

Kütahya: 07:34

Malatya: 07:01

Manisa: 07:44

Mardin: 06:51

Mersin: 07:15

Muğla: 07:40

Muş: 06:48

Nevşehir: 07:15

Niğde: 07:15

Ordu: 07:03

Osmaniye: 07:08

Rize: 06:53

Sakarya: 07:33

Samsun: 07:10

Siirt: 06:46

Sinop: 07:15

Sivas: 07:06

Şanlıurfa: 06:58

Şırnak: 06:44

Tekirdağ: 07:45

Tokat: 07:08

Trabzon: 06:56

Tunceli: 06:56

Uşak: 07:36

Van: 06:40

Yalova: 07:38

Yozgat: 07:15

Zonguldak: 07:28