Bayhan'ın çocukluğu nerede geçti? Din değiştirdi iddiasını yalanlayan Popstar Bayhan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne?

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"Benim dinim İslam." Şarkıcı Bayhan bu cümleyi, din değiştirdiği yönündeki iddialar sorulunca bir etkinlikte muhabirlere söyledi. Sözcü'nün 15 Ekim 2026'daki haberine göre sanatçı, çocukluğunun Almanya'da geçtiğini, erişkin yaşa gelmeden önce tanıdığı ilk dinin Hristiyanlık olduğunu anlattı ve "Böyle bir değişiklik yok" dedi.

NE DEDİ?

Nefes'in aktardığına göre Bayhan, 2. Sayfa muhabiri Okan Mermer'in sorularını yanıtlarken tanıdığı ilk peygamberin Hz. İsa olduğunu, onu hâlâ sevdiğini söyledi. 11-12 yaşlarında Eskişehir'de halasının yanında kalırken camiye gidip bayram namazı kıldığını da anlattı. Bunun kendi tercihi olup olmadığı sorulunca "özüne dönmek" diye tarif etti. Şarkıcı, 14 Ekim'de de Almanya'da kendisini rahibelerin büyüttüğünü anlatmıştı.

BAYHAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Bayhan, arabesk şarkılarıyla tanınan bir şarkıcı ve oyuncu. Gerçek adı Bayhan Gürhan. 14 Mart 1980'de Adana'da doğdu, 46 yaşında. Geniş kitle onu 2003'te Kanal D'de yayımlanan Popstar yarışmasıyla tanıdı.

ÇOCUKLUĞU ALMANYA'DA GEÇTİ

Annesini küçük yaşta kaybetti ve Almanya'daki babasının yanına gitti. Nefes'in haberine göre orada yaklaşık bir yıl bir çocuk koruma kurumunda kaldı; kendisine rahibeler baktı, kilisede flüt çaldı. Vikipedi'deki biyografisine göre 1991'de Türkiye'ye döndü.

POPSTAR'DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüri koltuğunda oturduğu ilk Popstar sezonunu üçüncü sırada bitirdi. Birinciliği Abidin Özşahin, ikinciliği Firdevs Güneş aldı. Yarışmanın ardından 2004'te ilk albümü Hayal Edemiyorum çıktı. Sabah'ın derlediği diskografide 2021 tarihli Gidiyorum albümü ile 2020'de yayımlanan Seninle Olmak Var Ya ve Sende Kalmış şarkıları da var.

OYUNCULUK, BELGESEL, RADYO

2012'de STV'de yayımlanan Kendimize Doğru dizisinde rol aldı. 2013'te sokak müzisyenlerini anlatan Benim Yolum belgeselini sundu. 2015 ramazanında TRT İstanbul Kent Radyo'daki Direkler Arası'nda Tuzsuz Deli Bekir'i seslendirdi. Afyonkarahisar'daki caz festivalinde Frank Sinatra'nın My Way şarkısını seslendirdi. Ekim 2016'da evlenmek için Zuhal Topal'ın Star TV'deki programına katıldı, sonra programdan ayrıldı. Gassal dizisinin ikinci sezonunda da şarkı söyledi.

SURVIVOR'DA NE OLDU?

2026'da Survivor'a katıldı. GZT'nin 12 Mayıs 2026 tarihli haberine göre parkurda burnundan ağır yaralandı, kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nefes'e göre Bayhan bu sakatlığın ardından mayısta yarışmaya veda etti.