Bayhan Müslüman mı, Hristiyan mı, Bayhan dini inancı ne? Bayhan din mi değiştirdi?

Bayhan din mi değiştirdi sorusunun yanıtı, şarkıcının bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla netlik kazandı. Bayhan, çocukluğunun Almanya'da geçtiğini ve henüz reşit olmadığı yaşlarda ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu hatırlattı. Ancak sanatçı, din değiştirdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddederek bu söylentileri "komik" olarak nitelendirdi. Bayhan çocukluk yıllarında neler yaşadı? Tüm detaylar haberimizde…

BAYHAN MÜSLÜMAN MI, HRİSTİYAN MI?

Bayhan, Müslüman olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, din değiştirdiği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, kendi dininin İslam olduğunu ve böyle bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti. Bayhan, sosyal medyada yayılan iddiaları gerçeği yansıtmayan ve komik bulduğu söylentiler olarak değerlendirdi.

BAYHAN'IN DİNİ İNANCI NE?

Bayhan'ın kendi ifadesine göre dini inancı İslam. Sanatçı, çocukluk döneminde Almanya'da Hristiyanlıkla tanıştığını kabul etse de bu durumun din değiştirdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Bayhan'ın açıklamaları, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

BAYHAN DİN Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Hayır. Bayhan, bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlarken din değiştirdiği iddialarına net bir yanıt verdi. Şarkıcı, çocukluğunun Almanya'da geçtiğinin herkes tarafından bilindiğini hatırlatarak, henüz reşit olmadığı yaşlarda ilk öğrendiği dinin Hristiyanlık olduğunu söyledi. Bayhan, buna rağmen dininin İslam olduğunu ve böyle bir değişikliğin bulunmadığını ifade etti.

BAYHAN NE ANLATMIŞTI?

Din değiştirdiği iddiaları, Bayhan'ın kısa süre önce çocukluk yıllarına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Şarkıcı, Almanya'da çocuk esirgeme kurumunda kaldığı dönemi anlatmış, çocukluğunun bir bölümünde rahibeler tarafından büyütüldüğünü dile getirmişti. Bayhan, bu süreçte kiliseye gittiğini ve burada flüt çaldığını da anlatmıştı. Bu sözler, sosyal medyada sanatçının dini inancına dair tartışmalara yol açmıştı.

BAYHAN KİMDİR?

Asıl adı Bayhan Gürhan olan sanatçı, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Beş yaşından itibaren Almanya'da yaşamaya başlayan Bayhan, ilk müzik eğitimini de burada kaldığı yetiştirme yurdunda aldı. Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasına katılan Bayhan, kendine has yorumu ve tarzıyla kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti.

BAYHAN'IN MÜZİK KARİYERİ

Popstar Türkiye'nin ardından müzik kariyerine hız veren Bayhan, 2004 yılında ilk albümü "Hayal Edemiyorum"u yayımladı. Genellikle arabesk tarzındaki eserleriyle tanınan sanatçı, müziğin yanı sıra oyunculuk ve televizyon projelerinde de yer aldı. Bayhan, 2025 yılında popüler dizi Gassal'ın ikinci sezonunda solist olarak rol aldı.

SURVIVOR ALL STAR'DA YARIŞTI

Bayhan, son olarak Survivor 2026 All Star kadrosunda yer alarak yeniden ekranlara döndü. Sanatçı, yarışmanın ilk açıklanan yarışmacısı olmuş ve adadaki performansı ile açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti.