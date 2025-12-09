Bayern Münih Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Bayern Münih Sporting Lizbon maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Bayern Münih Sporting Lizbon UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bayern Münih Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bayern Münih Sporting Lizbon maçını hangi kanal veriyor? İşte Bayern Münih Sporting Lizbon maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Sporting Lizbon maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bayern Münih Sporting Lizbon maçını Tabii kullanıcıları şifresiz ve canlı yayın ile platformdan izleyebilecekler.

BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Sporting Lizbon maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.