Batuhan Kolak kimdir, Hakem Batuhan Kolak hangi takımlı, hangi maçları yönetti?

Futbol dünyasında adı öne çıkan hakemlerden Batuhan Kolak hakkında aramalar hız kazandı. Batuhan Kolak’ın hangi takımı tuttuğu, hakemlik kariyerinde hangi maçlarda görev aldığı ve yönettiği önemli karşılaşmalar merak konusu oldu. İşte Hakem Batuhan Kolak hakkında merak edilenler...

BATUHAN KOLAK KİMDİR?

Batuhan Kolak, 25 Mart 1996 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. Antalya doğumlu olan genç hakem, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşında. Hakemlik kariyerine genç yaşlarda başlayan Kolak, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde ilerleyerek profesyonel liglerde görev almaya başladı.

Antalya kökenli hakem, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde oynanan karşılaşmalarda düdük çaldı. Genç yaşına rağmen profesyonel liglerde önemli müsabakalarda görev alan Batuhan Kolak, hakemlik kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

BATUHAN KOLAK HANGİ TAKIMLI?

Futbolseverlerin Batuhan Kolak hakkında en çok araştırdığı konuların başında “Batuhan Kolak hangi takımlı?” sorusu geliyor. Hakemlerin tuttukları takımlar, özellikle Süper Lig ve 1. Lig seviyesinde görev yapan isimler söz konusu olduğunda merak konusu olabiliyor.

Batuhan Kolak’ın hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Profesyonel futbol hakemleri görevleri sırasında tarafsızlık ilkesine bağlı oldukları için tuttukları takım konusunda kamuoyuna açıklama yapmamaları da oldukça yaygın.

BATUHAN KOLAK HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Batuhan Kolak, 2026 yılında farklı organizasyonlarda birçok karşılaşmada hakem olarak görev aldı. Kolak’ın yönettiği maçlar arasında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 3. Lig Play-Off müsabakaları bulunuyor.

Kolak’ın yönettiği karşılaşmalardan bazıları şöyle:

• Çorlu Spor 1947 1-0 Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: 16 Mayıs 2026 tarihinde Nesine 3. Lig Play-Off Müsabakaları kapsamında oynanan karşılaşmayı yönetti.

• Göztepe A.Ş. 2-1 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 9 Mayıs 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu maçında hakem olarak görev yaptı.

• Bandırma Spor 1-0 Ekenler Belediye Sivaspor: 2 Mayıs 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig karşılaşmasında düdük çaldı.

• Beşiktaş A.Ş. 0-0 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş.: 27 Nisan 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasını yönetti.

• Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray A.Ş.: 18 Nisan 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig maçında hakem olarak görev aldı.

• Sakaryaspor A.Ş. 1-2 Turka Esenler Erokspor: 13 Nisan 2026 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig mücadelesini yönetti.

• Gençlerbirliği 0-2 Göztepe A.Ş.: 4 Nisan 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig karşılaşmasında görev yaptı.

• Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa A.Ş.: 19 Mart 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig maçının hakemliğini üstlendi.

• Galatasaray A.Ş. 3-0 İstanbul Başakşehir FK: 14 Mart 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig karşılaşmasını yönetti.

• Keçiörengücü 1-1 Sakaryaspor A.Ş.: 11 Mart 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig maçında hakem olarak görev aldı.

BATUHAN KOLAK'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Batuhan Kolak, genç yaşına rağmen profesyonel futbolun farklı seviyelerinde görev alarak deneyim kazanan hakemler arasında yer alıyor. Özellikle 2026 yılında Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında görev üstlenmesi, kariyerindeki yükselişin dikkat çeken noktalarından biri oldu.

Antalya doğumlu hakem, yönettiği müsabakalarla birlikte futbolseverlerin de yakından takip ettiği isimler arasına girdi. Kolak’ın önümüzdeki dönemde üst düzey karşılaşmalarda daha fazla görev alması bekleniyor.

BATUHAN KOLAK'IN YÖNETTİĞİ BAZI MAÇLAR

• Çorlu Spor 1947 1-0 Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü – 16 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Nesine 3. Lig Play-Off Müsabakaları karşılaşmasında hakem olarak görev yaptı.

• Göztepe A.Ş. 2-1 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 9 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu maçını yönetti.

• Bandırma Spor 1-0 Ekenler Belediye Sivaspor – 2 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig karşılaşmasında hakem olarak görev aldı.

• Beşiktaş A.Ş. 0-0 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş. – 27 Nisan 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu maçını yönetti.

• Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray A.Ş. – 18 Nisan 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu karşılaşmasında hakemlik yaptı.

• Sakaryaspor A.Ş. 1-2 Turka Esenler Erokspor – 13 Nisan 2026 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig maçında görev aldı.

• Gençlerbirliği 0-2 Göztepe A.Ş. – 4 Nisan 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu karşılaşmasını yönetti.

• Beşiktaş A.Ş. 2-1 Kasımpaşa A.Ş. – 19 Mart 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu maçında hakem olarak görev yaptı.

• Galatasaray A.Ş. 3-0 İstanbul Başakşehir FK – 14 Mart 2026 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu karşılaşmasını yönetti.

• Keçiörengücü 1-1 Sakaryaspor A.Ş. – 11 Mart 2026 tarihinde oynanan Trendyol 1. Lig maçında hakem olarak görev aldı.