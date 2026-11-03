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Batrakov'un çocuğu var mı? Batrakov evli mi, eşi kim?

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Batrakov'un çocuğu var mı? Batrakov evli mi, eşi kim?
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Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında attığı iki golle taraftarların gönlünü fethetti. Saha içindeki performansıyla dikkat çeken genç orta sahanın özel hayatı da merak konusu oldu. Futbolseverler, Batrakov'un çocuğu olup olmadığını, evli olup olmadığını ve eşinin kim olduğunu araştırıyor.

21 yaşındaki Rus yıldız, Galatasaray'a transfer olmadan kısa süre önce evlendi. Batrakov'un eşi de futbol dünyasından tanınan bir isim. İşte Batrakov'un özel hayatına dair merak edilenler.

BATRAKOV'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Hayır, Aleksey Batrakov'un bilinen bir çocuğu bulunmuyor. Rus futbolcunun ya da eşinin çocuk sahibi olduklarına dair resmi bir açıklaması veya sosyal medya paylaşımı yer almıyor.

BATRAKOV EVLİ Mİ?

Evet, Aleksey Batrakov evli. Rus yıldız, 16 Haziran 2026'da Irina Podshibyakina ile evlendi. Çiftin nikahı, Moskova bölgesindeki Villa Michetti'de düzenlenen törenle kıyıldı. Batrakov ve eşi, düğün fotoğraflarını sosyal medyada "Bizim günümüz. Bizim hikayemiz. 16.06.2026" notuyla paylaştı.

BATRAKOV'UN EŞİ KİM?

Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, 5 Temmuz 1995 doğumlu eski bir profesyonel futbolcu. Podshibyakina, futbol kariyeri boyunca Lokomotiv Moskova Kadın Futbol Takımı'nda ve Rusya Kadın Milli Takımı'nda forma giydi. Ocak 2024'te futbolu bırakan Podshibyakina, ardından medya alanında çalışmaya başladı. Lokomotiv Moskova'nın resmi kanalı Loko-TV'de 3 yılı aşkın süre sunucu ve medya sorumlusu olarak görev yaptı.

BATRAKOV KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 2005'te Rusya'nın Orehovo-Zuyevo kentinde doğan Aleksey Batrakov, 21 yaşında.

BATRAKOV GALATASARAY'A NASIL GELDİ?

Galatasaray, Batrakov'u 20 Ağustos 2026'da Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Rus yıldız, sarı-kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov, Stuttgart karşısında attığı 2 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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