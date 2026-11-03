Batrakov gol izle, Batrakov'un Stuttgart golleri nereden izlenir?

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Galatasaray ile Stuttgart arasındaki karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Batrakov'un gollerinin görüntüleri ise maçın ardından resmi yayıncının ve UEFA'nın dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Batrakov'un Stuttgart'a attığı golleri izleyebileceğiniz platformlar.

BATRAKOV'UN STUTTGART GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Batrakov'un Stuttgart'a attığı goller, maçın resmi yayıncısı TRT'nin platformları üzerinden izlenebilecek. Karşılaşmanın canlı yayınını yapan TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii, maç sırasında ve sonrasında gol görüntülerine erişim imkanı sunuyor.

Gol görüntüleri ve maç özeti ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. UEFA'nın resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları da Şampiyonlar Ligi maçlarının gol görüntülerini ve özetlerini yayınlıyor.

BATRAKOV GOL İZLE

Batrakov'un gollerini izlemek isteyen futbolseverler şu resmi kaynakları takip edebilir:

TRT 1 canlı yayını

tabii dijital platformu

TRT Spor resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları

UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesapları

Maç özetinin, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde bu platformlarda yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Stuttgart maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. TRT 1, D Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Fil Box'ta 20, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22 ve Turkcell TV+'ta 21. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de canlı olarak takip edilebiliyor.

BATRAKOV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ GOL ATTI?

Aleksey Batrakov, Stuttgart'a attığı 2 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 4'e yükseltti. Bu yaz Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 21 yaşındaki Rus yıldız, kısa sürede Galatasaray'ın Avrupa'daki en etkili isimlerinden biri haline geldi.

BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Andreyeviç Batrakov, 9 Haziran 2005'te Rusya'nın Orehovo-Zuyevo kentinde doğdu. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov, 2024-25 sezonunda Rusya Premier Ligi'ni 14 golle gol krallığı yarışında üçüncü sırada tamamladı. 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 17 gol ve 13 asist üreten genç yıldız, 20 Ağustos 2026'da Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Batrakov, Rusya A Milli Takımı'nda da forma giyiyor.