Batman Petrolspor Fatih Karagümrük CANLI İZLE! Batman Petrolspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Batman Petrolspor Fatih Karagümrük canlı yayın, şifresiz ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Batman Petrolspor Fatih Karagümrük maçı canlı izle bedava ücretsiz araştırması yapıyor. Batman Petrolspor Fatih Karagümrük maçı canlı yayın nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Batman Petrolspor Fatih Karagümrük hangi kanalda, canlı şifresiz link var mı? Batman Petrolspor Fatih Kara maçı donmadan kesintisiz HD reklamsız maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar!
Batman Petrolspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak Batman Petrolspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...
BATMAN PETROLSPOR FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE!
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Batman Petrolspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın yayın kanalları ve oynanacağı stadyum da belli oldu.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Batman Petrolspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Batman Petrolspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasındaki mücadele Batman Stadyumu'nda oynanacak.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Batman Petrolspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını Alper Akarsu yönetecek.