Haberler

Batman okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Batman'da okul yok mu (BATMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Batman okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Batman'da okul yok mu (BATMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Öğrenci ve veliler "Batman okullar tatil mi?", "9 Ocak Cuma Batman'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Batman Valiliği'nden yapılacak olası kar tatili açıklaması yakından takip ediliyor.

Batman'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrası "Batman okullar tatil mi?", " Batman Valiliği kar tatili kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

BATMAN HAVA DURUMU
Batman'da Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor: Karla Karışık Yağmur ve Sağanak Uyarısı

Batman'da hava durumu Perşembe gününden itibaren değişkenlik gösterirken, Cuma günü yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Saatlik tahminlere göre Perşembe günü öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, akşam saatlerine doğru bulutluluk artacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derecenin altına inerken hissedilen sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Batman'da hafif kar yağışı beklenirken, ilerleyen saatlerde yağışın karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. 09.00–12.00 saatleri arasında rüzgarın saatte 29 kilometre hıza ulaşması beklenirken, gün içinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise çok bulutlu ve yağmurlu hava yeniden etkili olacak.

Batman okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Batman'da okul yok mu (BATMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Batman genelinde yağmurlu hava bekleniyor. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava öngörülürken, pazar günü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Pazartesi ve salı günleri ise yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 13 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar, ani sıcaklık değişimleri ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BATMAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme