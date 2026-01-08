Batman okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Batman'da okul yok mu (BATMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Batman'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrası "Batman okullar tatil mi?", " Batman Valiliği kar tatili kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

BATMAN HAVA DURUMU

Batman'da Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor: Karla Karışık Yağmur ve Sağanak Uyarısı

Batman'da hava durumu Perşembe gününden itibaren değişkenlik gösterirken, Cuma günü yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Saatlik tahminlere göre Perşembe günü öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, akşam saatlerine doğru bulutluluk artacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derecenin altına inerken hissedilen sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Cuma günü sabah saatlerinde Batman'da hafif kar yağışı beklenirken, ilerleyen saatlerde yağışın karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. 09.00–12.00 saatleri arasında rüzgarın saatte 29 kilometre hıza ulaşması beklenirken, gün içinde sıcaklık 7 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise çok bulutlu ve yağmurlu hava yeniden etkili olacak.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Batman genelinde yağmurlu hava bekleniyor. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava öngörülürken, pazar günü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Pazartesi ve salı günleri ise yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 13 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar, ani sıcaklık değişimleri ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BATMAN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.