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Batı Almanya ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin ardından 20 Haziran 1991'de mecliste yapılan oylama sonucunda, 338'e 320'yle, yani 18 oy farkla Almanya

Batı Almanya ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin ardından 20 Haziran 1991'de mecliste yapılan oylama sonucunda, 338'e 320'yle, yani 18 oy farkla Almanya
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Batı Almanya ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin ardından 20 Haziran 1991'de mecliste yapılan oylama sonucunda, 338'e 320'yle, yani 18 oy farkla Almanya'nın başkentinin hangisi olmasına karar verilmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster’nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, Batı Almanya ve Doğu Almanya'nın birleşmesinin ardından 20 Haziran 1991'de mecliste yapılan oylama sonucunda, 338'e 320'yle, yani 18 oy farkla Almanya'nın başkentinin hangisi olmasına karar verilmiştir?

BATI ALMANYA VE DOĞU ALMANYA'NIN BİRLEŞMESİNİN ARDINDAN 20 HAZİRAN 1991'DE MECLİSTE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, 338'E 320'YLE, YANİ 18 OY FARKLA ALMANYA'NIN BAŞKENTİNİN HANGİSİ OLMASINA KARAR VERİLMİŞTİR?

A: Berlin

B: Hamburg

C: Frankfurt

D: Münih

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

• 2. soru: 5.000 ?

• 7. soru (1. baraj): 50.000 ?

• 13. soru (final sorusu): 5.000.000 ?

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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