Basketbol milli takımında Galatasaraylı basketbolcu var mı, kaç tane var

Güncelleme:
Basketbol severler merak ediyor: Türkiye A Milli Basketbol Takımı kadrosunda Galatasaraylı oyuncular bulunuyor mu? Son açıklanan milli takım listesinde, sarı-kırmızılı formayı giyen basketbolcuların sayısı ve performansları büyük ilgi görüyor. Peki, Galatasaray'ın milli takım temsilcileri kimler ve kaç kişi? İşte detaylar…

Türkiye'nin milli basketbol sahnesinde Galatasaray rüzgarı esiyor mu? Milli takım kadrosunda Galatasaraylı oyuncuların varlığı, hem taraftarlar hem de spor otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray'dan milli takıma kaç oyuncu çağrıldı ve takımda hangi pozisyonlarda görev alıyorlar? Tüm bilgiler haberimizde…

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünde hazırlanan A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu. İşte takımlara göre grup grup aday oyuncular:

ANADOLU EFES OYUNCULARI

• Ercan Osmani

• Erkan Yılmaz

• Şehmus Hazer

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ OYUNCULARI

• Furkan Haltalı

• Malachi Flynn

BEŞİKTAŞ GAİN OYUNCULARI

• Yiğit Arslan

• Berk İbrahim Uğurlu

• Sertaç Şanlı

FENERBAHÇE BEKO OYUNCULARI

• Onuralp Bitim

• Metecan Birsen

• Tarık Biberovic

GALATASARAY MCT TECHNIC OYUNCULARI

• Can Korkmaz

GLINT MANISA BASKET OYUNCULARI

• Yiğit Onan

TOFAŞ OYUNCULARI

• Furkan Korkmaz

• Yiğitcan Saybir

TRABZONSPOR OYUNCULARI

• İsmail Cem Ulusoy

PANATHINAIKOS AKTOR OYUNCULARI

• Cedi Osman

• Ömer Faruk Yurtseven

Osman DEMİR
Haberler.com
