Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Başkalarının Hayatı dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziyi takip etmek isteyenler özellikle Başkalarının Hayatı oyuncuları ve karakterleri kim? sorusuna yanıt arıyor. Peki, dizide hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? İşte Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri hakkında merak edilenler…

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, varlıklı ve seçkin bir aileden gelen yakın arkadaşı Neslihan’ın ışıltılı hayatına özenerek yoksulluktan kurtulup zengin bir yaşam sürmek için güzelliğini ve hırsını kullanan üniversite öğrencisi Hülya’nın hikayesini anlatıyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ay Yapım imzasıyla hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin set çalışmalarının önemli bir bölümü Beykoz’daki dizi ve film platolarında yapılırken, hikâyenin gerektirdiği farklı sahneler için İstanbul’un çeşitli ilçelerinde de çekim gerçekleştiriliyor.

Dizinin çekim programında Beşiktaş, Nişantaşı, Galata ve Boğaz çevresi gibi İstanbul’un dikkat çeken bölgeleri öne çıkıyor. Tarihi sokaklar, köşkler ve Boğaz manzarasına sahip mekanların da dizinin atmosferini oluşturacak çekim noktaları arasında yer alması bekleniyor.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başkalarının Hayatı dizisi yalnızca çekim mekanlarıyla değil, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Burak Berkay Akgül, Eylül Lize Kandemir, Demirhan Demircioğlu ve Doğa Bayram gibi isimler yer alıyor.

BURAK BERKAY AKGÜL – SARP

Dizide doktor Sarp karakterini Burak Berkay Akgül canlandırıyor. Başrol oyuncularından biri olan Akgül; daha önce Sahipsizler, Güzel Aşklar Diyarı, Safir, Destan, Ru ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda rol aldı.

EYLÜL LİZE KANDEMİR – HÜLYA

Eylül Lize Kandemir, dizide Sarp’ın partneri Hülya karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu daha önce Kardeşlerim, Ah Nerede, Elbet Bir Gün ve Zemheri gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU – ERİM

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Demirhan Demircioğlu, Erim karakterini canlandırıyor. Oyuncu daha önce Bahar, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, İçimizdeki Ateş ve Karantina gibi yapımlarda rol aldı.

DOĞA BAYRAM – NESLİHAN

Doğa Bayram ise Başkalarının Hayatı dizisinde Neslihan karakterini oynuyor. Oyuncu daha önce Sahipsizler ve Gaddar gibi dizilerde rol aldı.

Başkalarının Hayatı Dizisi Oyuncuları Kadrosu

Eylül Lize Kandemir (Hülya)

Burak Berkay Akgül (Sarp)

Mehmet Aslantuğ (Fikret)

Hazar Motan (Sema)

Demirhan Demircioğlu (Erim)

Doğa Bayram (Neslihan)

Oya Okar (Jale Sarıca)

Tolga Tekin (Haluk Sarıca)

Deniz Ekinci (Gülizar)

Esra Kızıldoğan (Perihan)

Lorin Merhart (Mustafa)

Sinem Dağ (Dila)

Bu nedenle dizinin setine gitmek isteyenlerin çekim günü ve lokasyon bilgilerini önceden doğrulaması gerekiyor. Setlerin çalışma düzeni nedeniyle çekim yapılan alanlara izinsiz giriş yapılması da mümkün olmayabilir.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ ÇEKİM YERLERİ GÜNCELLENECEK

Başkalarının Hayatı dizisinin çekim mekanları, yayın süreci boyunca değişiklik gösterebilir. İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilecek yeni çekimler oldukça, dizinin set yerleriyle ilgili bilgiler de güncellenebilir.

Başkalarının Hayatı nerede çekiliyor, hangi ilçede çekiliyor, setleri nerede ve diziye nasıl başvuru yapılır? sorularının yanıtlarını takip etmek isteyenler için yeni çekim mekanları ve oyuncu kadrosuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.