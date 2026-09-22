Başkalarının Hayatı dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

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Ekranların yeni yapımlarından Başkalarının Hayatı dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Diziyi takip etmek isteyenler, “Başkalarının Hayatı ne zaman başlayacak, hangi kanalda ve hangi platformda yayınlanıyor?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Başkalarının Hayatı dizisinin yayın tarihi ve ekran macerasına ilişkin merak edilenler...

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Ekranların merakla beklenen yapımlarından Başkalarının Hayatı, yayın günündeki değişiklikle birlikte cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yeni yayın takvimiyle birlikte dizi, cumartesi akşamları ekrana gelen diğer yapımlarla aynı zaman diliminde yer alacak. İzleyiciler ise Başkalarının Hayatı hangi gün yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve reytinglerde nasıl bir performans gösterecek? sorularına yanıt arıyor.

Yayın günü cumartesi olarak belirlenen Başkalarının Hayatı, bu değişiklikle birlikte cumartesi akşamlarının dizi rekabetine dahil olacak. Dizinin yeni yayın günüyle ilk bölümü ve sonraki bölümleri izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.

Başkalarının Hayatı, Cumartesi 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

BAŞKALARININ HAYATI HANGİ DİZİLERLE AYNI GÜN YAYINLANACAK?

Başkalarının Hayatı'nın cumartesi gününe alınmasıyla birlikte dizi, aynı akşam ekrana gelen Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Mercan Köşk ile aynı yayın gününde yer alacak.

Cumartesi akşamı ekran başına geçen izleyicilerin hangi yapımları tercih edeceği merak edilirken, dizilerin reyting sonuçları da yayın sonrasında ortaya çıkacak.