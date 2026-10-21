Başar Önal kimdir, Başar Önal Türk mü, Başar Önal kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

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Hollanda’da doğup büyüyen ve Türk bir aileden gelen Başar Önal, Hollanda liginde sergilediği performansla dikkat çektikten sonra 2026 yazında Lille’e transfer oldu. Ümit Milli Takım formasını da giyen 22 yaşındaki futbolcu, Fransa’da kariyerinin yeni bir sayfasını açtı. İşte Başar Önal’ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

BAŞAR ÖNAL KİMDİR?

Başar Önal, Fransa Ligue 1 ekibi Lille’de forma giyen kanat oyuncusu. Hızı, çalımları ve bire bir pozisyonlardaki yaratıcılığıyla tanınan Önal, iki kanatta da oynayabiliyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen çoğunlukla sol kanatta görev alıyor. Yaklaşık 1.73 boyundaki genç futbolcu, Lille’de 19 numaralı formayı giyiyor.

BAŞAR ÖNAL TÜRK MÜ?

Evet, Başar Önal Türk kökenli bir futbolcu. Hollanda’da Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Önal, milli tercihini Türkiye’den yana kullandı ve Türkiye’nin genç milli takımlarında forma giydi. Genç oyuncu, Türkiye Ümit Milli Takımı’nın da kadrosunda yer alıyor.

BAŞAR ÖNAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Başar Önal, 6 Temmuz 2004 doğumlu olup 22 yaşında. Hollanda’nın Doetinchem kentinde doğdu.

BAŞAR ÖNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Hollanda ekibi De Graafschap’ın altyapısında başlayan Başar Önal, profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı. 2024 yılında Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen’e transfer olan genç futbolcu, burada dört yıllık sözleşme imzaladı. NEC’de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ve Süper Lig devlerinin radarına girdi.

BAŞAR ÖNAL LİLLE’E NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Lille, 8 Temmuz 2026’da Başar Önal’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, genç oyuncuyla 2030 yılına kadar sürecek dört yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen’e bonuslarla birlikte yaklaşık 14,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transfer, Hollanda kulübü için tarihi bir satış olarak kayıtlara geçti.

LİLLE’İN TÜRK GELENEĞİ

Önal, transferinin ardından Lille’in Türk futbolcularla olan köklü bağının kararında önemli rol oynadığını söyledi. Fransız kulübünde daha önce Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı gibi Türk futbolcular forma giymiş, Lille 2020-21 sezonunda bu isimlerle birlikte Fransa şampiyonluğu yaşamıştı. Önal, bugün kadroda milli kaleci Berke Özer ile birlikte forma giyiyor.

GALATASARAY KARŞISINDA SAHADA OLACAK MI?

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Stade Pierre-Mauroy’da Galatasaray’ı ağırlayacak. Başar Önal’ın sarı-kırmızılılar karşısında forma giyip giymeyeceği, maç öncesinde açıklanacak ilk 11 ile netlik kazanacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.