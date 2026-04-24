Başakşehir Kasımpaşa maçı hangi kanalda, Başakşehir Kasımpaşa maçı nereden CANLI izlenir?

İstanbul derbisinde heyecan doruğa çıkarken, futbol tutkunları arama motorlarında "Başakşehir - Kasımpaşa maçı nereden canlı izlenir, frekans bilgileri neler?" sorgularını yoğunlaştırdı. Bein Sports ekranlarından naklen yayınlanacak olan bu dev karşılaşmada, her iki teknik adamın sahaya süreceği muhtemel 11'ler ve saha içindeki kilit eşleşmeler maçın kaderini belirleyecek. Mücadeleyi hem televizyondan hem de dijital platformlardan takip etmek isteyenler için canlı yayın linki ve platform detayları güncel bilgilerle haberimizde yer alıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA DERBİSİ NE ZAMAN? DEV MAÇIN SAATİ VE TARİHİ

Trendyol Süper Lig’de haftanın açılış mücadelelerinden biri olan Rams Başakşehir - Kasımpaşa karşılaşması için heyecan dorukta. İki İstanbul ekibini karşı karşıya getirecek olan bu kritik randevu, 24 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak. Avrupa kupaları ve lig sıralaması açısından büyük önem taşıyan zorlu mücadelenin başlama düdüğü saat 20:00'de çalacak.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merakla beklediği bu İstanbul derbisi, Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifreli olarak izlemek isteyen taraftarlar, yayıncı kuruluşun platformları üzerinden mücadeleyi kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle takip edebilecekler.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyon başında veya dijital ortamda izlemek isteyenler için erişim bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 77. kanal

• Kablo TV: 232. kanal

• Dijital: beIN Connect ve TOD TV uygulamaları üzerinden internet aracılığıyla izlenebilir.

Kanal, Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın protokolü ile izleyiciye ulaştırılmaktadır.

MÜCADELENİN ADRESİ: BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU

Rams Başakşehir’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyete uzanmak isterken, Kasımpaşa zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU VE KRİTİK RANDEVU

Ligin köklü ekiplerinden Başakşehir ile disiplinli oyun yapısıyla bilinen Kasımpaşa arasındaki bu kapışma, taktiksel bir savaşa sahne olacak. Saat 20:00 itibarıyla başlayacak olan maçta teknik adamların tercihlerinin ve oyuncu performanslarının skor tabelasını nasıl şekillendireceği tüm spor kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.