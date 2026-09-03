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BAŞAKŞEHİR GÖÇÜK SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük olayı nedir?

BAŞAKŞEHİR GÖÇÜK SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında göçük olayı nedir?
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Başakşehir göçük son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 işçiyi kurtarırken toprak altında kalan 1 işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Başakşehir göçük olayı nedir, kaç işçi göçük altında kaldı?

İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında yaşanan göçük, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Şamlar Mahallesi'ndeki inşaat sahasında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 işçi kurtarılırken, göçük altında bulunan diğer işçiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor. Başakşehir göçük son dakika gelişmeleri ve olayın ayrıntıları merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR GÖÇÜK OLAYI NEDİR?

İstanbul Başakşehir'de inşaat çalışmasının sürdüğü alanda toprak kayması meydana geldi. Şamlar Mahallesi'ndeki olay sırasında 3 işçinin göçük altında kaldığı bildirildi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri yönlendirilirken, ekiplerin çalışması sonucunda 2 işçi göçükten çıkarıldı. Toprak altında kalan diğer işçiye ulaşılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÖLÜ, YARALI, KAYIP VAR MI?

Başakşehir'deki göçükte şu ana kadar ölü olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Olay sırasında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si ekipler tarafından kurtarılırken, 1 işçi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarılan işçilerin sağlık durumuyla ilgili ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle olayda 1 işçi halen kayıp olarak aranıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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