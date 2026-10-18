Başakşehir Gaziantep FK maçı hangi kanalda, Başakşehir Gaziantep FK nereden CANLI izlenir?

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Başakşehir Gaziantep FK nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Karşılaşma, beIN Sports 1'in yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Pazar gününün kapanış maçı olan mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek. Başakşehir - Gaziantep FK maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in yayın haklarına sahip olan beIN Sports, karşılaşmayı naklen futbolseverlerle buluşturacak.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul Başakşehir'in iç saha maçlarını oynadığı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Turuncu-lacivertlilerin, taraftarı önünde galibiyet arayacağı mücadele, pazar gününün son maçı olarak oynanacak.

BAŞAKŞEHİR GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıkladığı atamalara göre İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçını hakem Alpaslan Şen yönetecek.

BAŞAKŞEHİR VE GAZİANTEP FK'NIN HEDEFİ 3 PUAN

İstanbul Başakşehir, sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak ligdeki yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Turuncu-lacivertliler, Gaziantep FK maçının ardından 26 Ekim'de Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise zorlu İstanbul deplasmanından puanla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmenin peşinde.

SÜPER LİG'DE 8. HAFTA PAZAR PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü üç karşılaşma oynanıyor. Günün ilk maçında saat 13.30'da Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya gelirken, saat 16.00'da Kocaelispor sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Günün kapanışında ise saat 19.00'da İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Haftanın son maçında 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor, Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek.