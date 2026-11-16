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Galatasaray'ın Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alınmasıyla birlikte stadın kapasitesi ve konumu gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak müsabakanın RAMS Park yerine Başakşehir Stadı'nda yapılacağını duyurdu. Pek, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu kaç kişilik, kapasitesi ne? Başakşehir Stadyumu nerede, nasıl gidilir? Detaylar...

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun seyirci kapasitesi konusunda resmi kaynaklarda farklı rakamlar yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyum bilgi sayfasında kapasite 17 bin 67 kişi olarak belirtiliyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün resmi tesis bilgilerinde ise kapasite 17 bin 319 kişi olarak açıklanıyor.

Stadyumun tüm tribünlerinde koltuk bulunuyor. Ayrıca engelli tribünü, kapalı devre kamera sistemi ve 68x105 metre ölçülerinde doğal çim oyun alanı yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU NEREDE?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 4. Etap'ta bulunuyor. Stadyumun adresi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün resmi internet sitesinde İbni Sina Caddesi, Başakşehir Stadı 4. Etap, Başakşehir/İstanbul olarak belirtiliyor.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NA NASIL GİDİLİR?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na otobüs ve metro ile ulaşım sağlanabiliyor. Toplu taşıma güzergâhlarında öne çıkan seçenekler şöyle:

- Metro: M3 hattıyla Siteler veya Metrokent istasyonlarına ulaşılabiliyor. Bu noktalardan stadyuma yürüyerek ya da aktarmalı otobüsle gidilebiliyor.

- Otobüs: 78, 78B, 78C, 78E, 78F, 78G ve 98H gibi hatlar stadyum çevresindeki duraklardan geçiyor.

- Minibüs: A46 ve A47 hatları da stadyum çevresine ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.

Stadyuma en yakın duraklar ve yürüyüş mesafeleri, tercih edilen güzergâha göre değişebiliyor. Maç günü toplu taşıma seferleri ve güzergâhları için güncel ulaşım bilgilerini kontrol etmek gerekiyor.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEDEN BAŞAKŞEHİR STADI'NDA OYNANACAK?

Galatasaray Kulübü, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanması planlanan Samsunspor karşılaşmasının Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, karşılaşmanın yerinin değiştirilme gerekçesi olarak RAMS Park'ın zemininde yürütülen bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması gösterildi.

Galatasaray, açıklamasında Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NDA OTOPARK VAR MI?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun tesislerinde 350 araç kapasiteli kapalı otopark ve 1.300 araç kapasiteli açık otopark bulunuyor. Stadyum, futbol karşılaşmalarının yanı sıra kamp ve antrenman tesislerini de kapsayan bir kompleks olarak hizmet veriyor.

Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasını takip etmek için stadyuma gidecek taraftarların, maç günü trafik yoğunluğunu ve otopark durumunu dikkate alarak ulaşım planı yapması gerekiyor.