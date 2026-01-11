Bartın okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bartın'da okul yok mu (BARTIN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bartın'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi dersler iptal mi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Bartın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 12 Ocak Bartın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

BARTIN HAVA DURUMU

Bartın: Batı Karadeniz'de Kar Yağışı ve Buzlanma Etkili Olacak

Batı Karadeniz'in sahil şeridinde yer alan Bartın, Ocak ayının ortasında Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altına giriyor. Hafta başında görülecek yağışlar, sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüşecek.

12 Ocak: Yağışlar Karla Karışık Yağmura Dönüyor 12 Ocak Pazartesi günü Bartın genelinde sabah saatlerinde yağmur etkili olacak. Ancak öğleden sonra sıcaklıkların 4 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte sahil kesimlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise saf kar yağışı görülecek. Gece sıcaklığı 2 derece civarında seyredecek.

13-14 Ocak: Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuk 13 Ocak Salı ve 14 Ocak Çarşamba günleri Bartın merkezinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 3 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler eksi 2 dereceyi gösterecek. Kar yağışının özellikle Amasra ve Ulus ilçelerinde daha yoğun olması tahmin ediliyor. Şehir içi ulaşımda ve yüksek rakımlı geçitlerde buzlanma riskine karşı sürücülerin kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurmaları gerekiyor.

15-16 Ocak: Hava Açıyor Ancak Ayaz Devam Ediyor 15 Ocak Perşembe günü kar yağışı yerini karla karışık yağmura bırakarak bölgeyi terk etmeye başlayacak. 16 Ocak Cuma günü ise gökyüzünün parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 9 dereceye kadar çıksa da gece saatlerinde 0 derece ve altına düşmesi nedeniyle don olayı görülebilir. Tarım faaliyetleri ile uğraşan vatandaşların don riskine karşı dikkatli olmaları önem arz ediyor.

BARTIN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.