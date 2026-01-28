Haberler

Barış Yarkadaş TGRT den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Barış Yarkadaş TGRT den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Güncelleme:
Gazeteci ve siyaset yorumcusu Barış Yarkadaş'ın TGRT Haber'den ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Son günlerde sosyal medyada ve kulislerde konuşulan bu gelişme sonrası, "Barış Yarkadaş TGRT'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?" soruları merak konusu oldu. İşte ayrılık iddialarının perde arkası ve yaşananlara dair detaylar…

TGRT Haber ekranlarında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Barış Yarkadaş'ın kanalla yollarını ayırdığı öne sürüldü. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu iddialar sonrası, "Barış Yarkadaş TGRT'den ayrıldı mı, ayrılık kararı neden alındı?" soruları arama motorlarında hızla yükselmeye başladı. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde…

BARIŞ YARKADAŞ'TAN TGRT HABER'E VEDA

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Taksim Meydanı" programından ayrıldı. Uzun süredir programın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yarkadaş'ın bu kararı kendi isteğiyle aldığı öğrenildi.

KANALIN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARINDANDI

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde, değişen konuklarla birlikte Salı, Perşembe ve Cumartesi geceleri ekrana gelen "Taksim Meydanı", TGRT Haber'in reyting anlamında lokomotif programları arasında yer alıyordu. Programın güçlü yorumcularından biri olarak öne çıkan Barış Yarkadaş'ın ayrılığı izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

İZLEYİCİ TALEPLERİ KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Yarkadaş'ın programdan ayrılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda izleyici geri dönmesi yönünde çağrıda bulundu. Ancak gelen yoğun taleplere rağmen Yarkadaş'ın kararından geri adım atmadığı ifade ediliyor.

KISA BİR MOLA İÇİN KARS'A GİTTİ

Programdan ayrıldıktan sonra kısa süreli bir mola vermek isteyen Barış Yarkadaş'ın baba ocağı olan Kars'a gittiği öğrenildi. Bu süreçte ekranlardan uzak kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

YOUTUBE İDDİALARI GÜNDEMDE

Yarkadaş'ın bağımsız yayıncılığa yönelerek YouTube üzerinden içerik üreteceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Ancak şu ana kadar Barış Yarkadaş adına açılmış resmi bir YouTube kanalı bulunmuyor. Bu konuda net bir açıklama yapılmış değil.

