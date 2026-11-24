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Barış Göktürk, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkan vekili ve çelik sektöründe çalışan bir iş insanı. 44 yaşındaki yönetici, 24 Kasım 2026'da kulübün 2027'deki olağan seçimine ilişkin konuştu ve başkan Aziz Yıldırım'la arasında sorun olduğu iddialarını yalanladı.

BARIŞ GÖKTÜRK KİMDİR?

Barış Göktürk, Yükselen Çelik A.Ş.'nin icra kurulu başkanı (CEO) ve Göktürk Holding'in yönetim kurulu başkanı olan bir sanayici. Haziran 2026'da Aziz Yıldırım'ın başkan seçildiği olağanüstü genel kurulun ardından Fenerbahçe yönetim kurulunda başkan vekili oldu.

Spor kamuoyu onu ilk kez Ali Koç döneminde, Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kurulunda görev aldığında tanıdı. Fenerbahçe Kalkınma Platformu'nu da o kurdu.

BARIŞ GÖKTÜRK FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Barış Göktürk, 2027 seçiminde aday olup olmayacağını Aziz Yıldırım'ın kararına bağladı. Yıldırım yeniden aday olursa Göktürk yarışa girmeyecek; Yıldırım aday olmazsa başkanlık için seçime katılacak. Kendi sözleriyle, Yıldırım'ın yokluğunda "her zaman adayım".

Göktürk aynı açıklamada ne başkanla ne de yönetimdeki bir arkadaşıyla sorunu olduğunu söyledi, yönetimde görüş ayrılıklarının olabileceğini de ekledi. Açıklama, 2027'deki olağan genel kurul öncesinde kulüpte başlayan seçim tartışmalarının ortasında geldi.

Başkanlık hedefini ilk kez 11 Mart 2026'da bir iftar yemeğinde açıklamıştı. O gün 2027'deki olağan genel kurulda "koşulsuz şartsız" aday olacağını söyleyen Göktürk, seçilirse ilk iş olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağını anlatmıştı. Kulübün gelirlerini Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi şirketlerle artırmayı planladığını da söylemişti. Mayıs 2026'da kulüp olağanüstü seçime gidince adaylıktan çekildi ve Aziz Yıldırım'ı destekledi.

BARIŞ GÖKTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Barış Göktürk 44 yaşında. 1982'de dünyaya geldi.

BARIŞ GÖKTÜRK NERELİ?

Barış Göktürk İstanbul doğumlu. Lise yılları da bu şehirde geçti; üniversite için ABD'ye gidene kadar İstanbul'da yaşadı.

BARIŞ GÖKTÜRK NE İŞ YAPIYOR?

Barış Göktürk çelik sanayicisi. İş hayatına 2005'te ailesinin şirketi Yükselen Çelik'te satış temsilcisi olarak başladı, 2009'da şirketin CEO'su oldu. 2013'te Rus Mechel grubuna ait Ramateks Metal'in satın alınıp Yükselen Çelik'e katılması onun döneminde gerçekleşti. Şirket 2019'da Borsa İstanbul'da halka arz edildi.

Bugün Göktürk Holding'in yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor. Holding Türkiye, ABD ve Almanya'da sanayi, ticaret, fuarcılık ve medya gibi alanlarda şirketlere sahip. Göktürk ayrıca Göktürkler Çelik'in yönetim kurulunda yer alıyor ve BG Metal Yatırımları'nın kurucusu. Ekonomist dergisi 2022'de onu 40 yaş altındaki başarılı yöneticiler listesine aldı.

BARIŞ GÖKTÜRK NE MEZUNU?

Barış Göktürk, liseyi İstanbul'daki Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Üniversite için ABD'ye gitti ve Kaliforniya Üniversitesi'nde işletme ekonomisi bölümünü bitirdi. Mezun olunca Türkiye'ye döndü ve aile şirketinde çalışmaya başladı.

BARIŞ GÖKTÜRK FENERBAHÇE'DE HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Göktürk, Temmuz 2024'te Fenerbahçe Futbol AŞ yönetim kuruluna girdi ve Eylül 2025'te kendi isteğiyle bu görevden ayrıldı. Mayıs 2026'da adaylıktan çekilince Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer aldı.

6-7 Haziran 2026'daki olağanüstü seçimli genel kurulda yönetim kuruluna seçildi, ardından yapılan görev dağılımında başkan vekilliğine getirildi. O günden bu yana kulüp adına transfer konularında sık sık açıklama yapan isimlerden biri oldu.