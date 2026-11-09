Barış Alper Yılmaz özel forması kaç adet satıldı?

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Barış Alper Yılmaz özel formasının satışa çıktığı ilk gün 300 binden fazla satıldığı iddia ediliyor. Ancak formanın satış rakamlarına ilişkin Galatasaray Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Barış Alper Yılmaz özel formasına ilişkin merak edilenler.

BARIŞ ALPER YILMAZ ÖZEL FORMASI KAÇ ADET SATILDI?

Barış Alper Yılmaz özel formasının ilk günde 300 binden fazla satıldığı öne sürülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu rakam, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Ancak satış rakamlarına ilişkin iddialar resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Formanın kesin satış adedi, Galatasaray'ın yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ ÖZEL FORMASI SATIŞ REKORU KIRDI MI?

Barış Alper Yılmaz özel formasının satış rekoru kırıp kırmadığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. İlk günde 300 binden fazla satıldığı yönündeki iddiaların doğrulanması halinde formanın, Türk futbolunda bir futbolcu adına hazırlanan formalar arasında en çok satanlardan biri olabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Galatasaray Kulübü'nden Barış Alper Yılmaz özel formasının satış rakamlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kulübün satış verilerini ilerleyen günlerde paylaşıp paylaşmayacağı merak ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ ÖZEL FORMASI NEREDEN ALINIR?

Galatasaray ürünleri, kulübün resmi mağazaları ve resmi online satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Taraftarların forma satın alırken taklit ürünlere karşı dikkatli olmaları ve resmi satış noktalarını tercih etmeleri öneriliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu. 2000 doğumlu olan oyuncu, hızı, fiziksel gücü ve çok yönlülüğüyle tanınıyor. Kanat, forvet ve gerektiğinde bek pozisyonlarında görev yapabilen Barış Alper, Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı formayla şampiyonluklar yaşayan oyuncu, A Milli Takım'da da düzenli olarak forma giyiyor. Barış Alper Yılmaz, 12 Kasım'da oynanacak Türkiye Belçika maçında da milli takımın muhtemel 11'inde yer alıyor.