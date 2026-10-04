Barış Alper Yılmaz neden yok, İtalya Türkiye maçında Barış Alper Yılmaz yok mu, yedek mi, cezalı mı, Barış Alper Yılmaz sakat mı?

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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'ndeki kritik İtalya deplasmanı yaklaşırken gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Milli futbolcunun ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, sakatlığının bulunup bulunmadığı ve cezalı durumda olup olmadığı sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. "Barış Alper Yılmaz sakat mı, cezalı mı, yedek mi?" sorularının yanıtını merak eden taraftarlar için tüm ayrıntılar haberimizde.

BARIŞ ALPER YILMAZ İTALYA MAÇINDA YOK MU?

Evet, Barış Alper Yılmaz İtalya karşılaşmasında sahada olmayacak. Hızı ve fizik gücüyle milli takımın hücum hattında önemli bir rol üstlenen yıldız oyuncu, cezası nedeniyle Bologna'daki mücadelede görev alamayacak. Aynı durum, takım arkadaşı Arda Güler için de geçerli.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Barış Alper Yılmaz, Belçika maçında gördüğü sarı kartın ardından kart cezalısı duruma düştü. Bu nedenle milli futbolcu, İtalya deplasmanında ay-yıldızlı ekibe katkı veremeyecek. Oyuncunun yokluğunun sakatlıkla herhangi bir ilgisi bulunmuyor; durum tamamen kart cezasından kaynaklanıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKAT MI, CEZALI MI?

Barış Alper Yılmaz sakat değil, cezalı. Milli futbolcunun İtalya maçı kadrosunda yer almamasının tek sebebi, Belçika karşısında gördüğü sarı kart. Bu nedenle "Barış Alper Yılmaz yedek mi?" sorusunun yanıtı da hayır; oyuncu maçta yedek kulübesinde de bulunmayacak.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, iki milli oyuncunun durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Federasyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

ARDA GÜLER DE KAMPTAN AYRILDI

Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Arda Güler de Belçika maçında gördüğü sarı kart nedeniyle İtalya karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Real Madrid forması giyen genç yıldız da kamptan izinli olarak ayrılan isimler arasında yer aldı. İki etkili oyuncunun aynı anda kadrodan çıkması, teknik heyeti İtalya maçı öncesinde alternatif arayışına yöneltti.

BELÇİKA DEPLASMANINDA 3-0'LIK YENİLGİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü sarı kartlar, iki futbolcunun bir sonraki maçta forma giyememesine yol açtı.

A MİLLİ TAKIM GRUPTA HENÜZ PUAN ALAMADI

Grupta Fransa, İtalya ve Belçika karşısında mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlılar, henüz puanla tanışamadı. Bu tablo, İtalya deplasmanını milliler açısından daha da kritik bir hale getiriyor. Teknik heyet, iki önemli oyuncusundan yoksun şekilde bu zorlu maçtan puan çıkarmanın yollarını arayacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 5 Ekim Pazartesi akşamı deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bologna'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Dünya futbolunun en tanınmış hakemlerinden biri olan Marciniak, kritik mücadelede düdük çalacak.