Barış Alper Yılmaz neden yok, Barış kadroda yok mu, Barış Başakşehir Galatasaray maçında yedeklerde yok mu?

Galatasaray’ın Başakşehir karşısındaki mücadelesinde Barış Alper Yılmaz’ın neden forma giymediği merak konusu oldu. Taraftarlar, Barış’ın Başakşehir Galatasaray maçında yedekler arasında yer alıp almadığını ve kadroda bulunup bulunmadığını öğrenmek için “ Barış Alper Yılmaz neden yok?” sorusuna yanıt arıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK? BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA KADRODA MI?

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz’ın neden ilk 11’de olmadığı merak konusu oldu. Galatasaray’ın önemli hücum oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Başakşehir Galatasaray maçında yedekler arasında yer alıyor. Taraftarlar ise “Barış neden yok, kadroda yok mu?” sorularına yanıt arıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇINDA YEDEK Mİ?

Barış Alper Yılmaz, Başakşehir Galatasaray maçında yedek kulübesinde bulunuyor. Teknik heyetin karşılaşma içerisindeki tercihine göre milli futbolcuya ilerleyen dakikalarda şans verilebilir. Barış Alper Yılmaz, görev verilmesi halinde oyuna dahil olarak Galatasaray’ın hücum hattına katkı sağlamaya çalışacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ MAÇTA OYNAYACAK MI?

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği “ Barış Alper Yılmaz maçta oynayacak mı?” sorusunun yanıtı henüz net değil. Yedekler arasında yer alan Barış Alper’in süre alıp almayacağı teknik direktörün maç içerisindeki kararına bağlı olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YEDEK?

Barış Alper Yılmaz’ın Başakşehir karşısında yedek başlaması teknik heyetin maç öncesindeki kadro tercihi olarak öne çıkıyor. Oyuncunun yedekler arasında yer alması, karşılaşmada forma giyme ihtimalinin bulunduğu anlamına geliyor. Galatasaray’ın maç içerisindeki oyun planına göre Barış Alper Yılmaz sahaya dahil olabilir.

İlk 11: