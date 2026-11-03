Barış Alper Yılmaz Deniz Undav neden kavga etti, Barış Alper Yılmaz Deniz Undav olayı nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından iki futbolcu karşı karşıya geldi. Diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla saha bir anda karışırken, hakem gerilime karışan her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İşte Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında yaşanan olayın ayrıntıları.

BARIŞ ALPER YILMAZ DENİZ UNDAV NEDEN KAVGA ETTİ?

Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasındaki gerginlik, karşılaşmanın 37. dakikasında yaşanan bir ikili mücadelenin ardından başladı. Barış Alper, pozisyonda rakibine faul yaptı. Faulün ardından Stuttgart forması giyen Deniz Undav, Barış Alper'i itti. İtilmesinin ardından oldukça sinirlenen Barış Alper, rakibinin yakasını tuttu ve iki oyuncu arasında sözlü atışma yaşandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ DENİZ UNDAV OLAYI NEDİR?

İki futbolcunun karşı karşıya geldiği anlarda diğer oyuncuların da araya girmesiyle saha bir anda karıştı. Galatasaraylı ve Stuttgartlı futbolcular, gerginliği yatıştırmak için araya girdi. Kısa süreli gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi, ortamı sakinleştirerek oyuncuları uyardı.

BARIŞ ALPER VE DENİZ UNDAV KART GÖRDÜ MÜ?

Evet, her iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın hakemi, gerginliği yatıştırmasının ardından olaylara sebebiyet veren Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav, Stuttgart forması giyen Türk asıllı bir golcü. Almanya'da doğup büyüyen Undav, Stuttgart'ın hücum hattının en önemli isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray maçında Stuttgart'ın ilk 11'inde sahaya çıkan Undav, Alman ekibinin Türk kökenli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri. Konyaspor maçında yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, Stuttgart karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Barış Alper, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadroda da yer aldı.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Stuttgart maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de canlı olarak takip edilebiliyor.