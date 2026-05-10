Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, Barcelona Real Madrid nereden CANLI izlenir?

İspanyol futbolunun iki devi arasındaki bu tarihi rekabeti canlı takip etmek isteyen taraftarlar, dijital platformlarda "Barcelona - Real Madrid nereden CANLI izlenir?" sorgusunu hız kazandırdı. Yıldızlar savaşının yaşanacağı bu kritik 90 dakikanın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu, frekans bilgileri ve internet üzerinden şifresiz izleme seçeneklerine dair merak edilenleri sizler için derledik. İşte dünya futbolunun kalbinin atacağı dev derbinin canlı yayın kanalları ve takımların son durumuna dair bilgiler...

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da şampiyonluk düğümünü çözebilecek olan bu dev karşılaşma, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanacak. Barcelona’nın evi Camp Nou Stadyumu’nda nefeslerin tutulacağı mücadelenin başlama düdüğü saat 22:00'de çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: BARCELONA - REAL MADRID HANGİ KANALDA?

Dünyanın en büyük derbisi olarak kabul edilen bu randevu, Türkiye’de ve bölge ülkelerinde şu kanallar üzerinden canlı olarak yayınlanacak:

• S Sport

• S Sport Plus

• Idman TV

S SPORT YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi Türkiye’den televizyon başında takip edecek futbolseverler için kanal rehberi şu şekildedir:

• Tivibu: 73. Kanal

• Turkcell TV+: 77. Kanal

• Yayın ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak sporseverlere ulaştırılacaktır.

S SPORT PLUS VE IDMAN TV İZLEME DETAYLARI

Derbiyi dijital platformlardan veya farklı uydular üzerinden takip etmek isteyenler için seçenekler:

• S Sport Plus: İnternet üzerinden mobil cihazlar, tablet veya akıllı TV aracılığıyla şifreli olarak izlenebilir.

• Idman TV: Azerbaycan merkezli kanalı izlemek isteyenler için Azerspace 46E uydusu üzerinden şifreli yayın akışıyla erişim sağlanacaktır.

İlk 11'ler:

CAMP NOU STADYUMU'NDA EL CLASICO HEYECANI

Ev sahibi Barcelona, kendi seyircisi önünde zafer kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmek için Camp Nou çimlerine çıkıyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid ise deplasmanda rakibini devirip liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Arda Güler ve dünya yıldızlarının sahne alacağı bu taktiksel savaş, pazar gecesine damga vuracak.

HANSI FLICK'İN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Barcelona, teknik direktörü Hansi Flick'in babasının hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Flick ve ailesine destek mesajı verilerek "FC Barcelona ve tüm blaugrana ailesi olarak, Hansi Flick'e babasının vefatı dolayısıyla sevgimizi iletmek istiyoruz. Acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisi ile ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İspanyol basınındaki haberlere göre; Zorlu karşılaşma öncesinde gelen acı haber Barcelona camiasında büyük üzüntü yaratırken, Alman teknik adam Hansi Flick'in takımını böylesine kritik bir gecede yalnız bırakmak istemediği ve takımının başında olacağı ifade edildi.

PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak maçta Barcelona, sahadan en az 1 puanla ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

MBAPPE MAÇ KADROSUNDA YOK

Real Madrid'de son haftaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylian Mbappe derbide forma giyemeyecek. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Fransız yıldızın maç kadrosuna eklenmediği belirtildi.

BACAĞINDA RAHATSIZLIK HİSSETTİ

Marca'da yer alan habere göre ise; Mbappe, son antrenmanın bitimine 5 dakika kala bacağındaki rahatsızlık nedeniyle antrenmanı terk etti. Bu durumun takım içerisinde şaşkınlık yarattığı dile getirildi.

ARDA GÜLER DE KADRODA YOK

Öte yandan Real Madrid'de sakatlığı devam eden milli oyuncumuz Arda Güler ile kafa travması geçiren Federico Valverde de maç kadrosuna dahil olmadı.