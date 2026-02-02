Banu Küçükköylü kimdir? Banu Küçükköylü kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri Banu Küçükköylü oldu. Özellikle son dönemdeki olaylarla gündeme gelmesiyle birlikte "Banu Küçükköylü kimdir?", "kaç yaşında?", "nereli?" ve "mesleği ne?" soruları merak konusu oldu. İşte Banu Küçükköylü'nün biyografisi ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

BANU KÜÇÜKKÖYLÜ KİMDİR?

Banu Küçükköylü, Türkiye kökenli bir iş insanı ve eski model olarak tanınıyor. 1970'li yıllarda İstanbul'da doğduğu tahmin edilen Küçükköylü'nün eğitim ve gençlik yılları hakkında sınırlı bilgi bulunuyor. Medya kaynaklarında, 1991 yılında bir güzellik yarışmasına katıldığı ve Türkiye'de dönemin önemli etkinliklerinden biri olan bu yarışmada dikkat çektiği belirtiliyor.

Banu Küçükköylü'nün sosyal medyada ve kamuya açık profillerinde detaylı biyografik bilgiler yer almıyor. Bu nedenle kimliği, genellikle skandal haberleriyle anılmakta ve merak konusu olmaktadır.

YAŞI VE NERELİ OLDUĞU

Banu Küçükköylü'nün yaşı kesin olarak bilinmese de 50'li yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. İstanbul doğumlu olduğu ve eğitimini Türkiye'de tamamladığı biliniyor. Ancak resmi doğum tarihi ve yaşadığı şehir hakkında net bilgiler mevcut değil.

MESLEĞİ VE İŞ HAYATI

Banu Küçükköylü, daha çok iş insanı ve yatırım danışmanı olarak tanınıyor. Eski model olarak medyada yer almış olsa da, son yıllarda emlak ve yatırım sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor. Kendi açıklamalarına göre İstanbul merkezli iş hayatına odaklanmış ve gayrimenkul ile yatırım danışmanlığı alanında çalışmalar yapmaktadır.

Küçükköylü'nün bazı şirketlerle bağlantısı olduğu iddia edilse de bu bilgiler resmi kaynaklarla doğrulanmamıştır. Kendisinin iş hayatında ağırlıklı olarak İstanbul'da faaliyet gösterdiği ve zaman zaman yurtdışına iş seyahatleri yaptığı bilinmektedir.