Bandırma Füze Kulübü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Bandırma Füze Kulübü filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bandırma Füze Kulübü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bandırma Füze Kulübü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bandırma Füze Kulübü konusu nedir, Bandırma Füze Kulübü oyuncuları kimler ve Bandırma Füze Kulübü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bandırma Füze Kulübü filminin çekimleri İstanbul ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi. Filmin çekimleri İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde başladı. Çekimlerin bir bölümü ise hikayenin geçtiği Bandırma'da gerçekleştirildi.

Bandırma'daki çekimler sırasında özellikle tarihi ve kent merkezindeki mekanlardan yararlanıldı. Bandırma Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre film için Cumhuriyet Meydanı'nda set kuruldu. Dönemin iskele binası olarak kullanılan ve günümüzde Belediye Nikah Salonu olarak hizmet veren alanda da çekimler gerçekleştirildi.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 10 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Sancaktepe'de başladı. Yapım ekibi, Atatürk'ü anma günü olan 10 Kasım'da saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından filmin ilk çekimini yaptı.

Film daha sonra Bandırma'da devam eden çekimlerle tamamlandı ve 21 Ekim 2022 tarihinde sinemalarda vizyona girdi.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bandırma Füze Kulübü, 1950'li yıllarda uzay yarışının dünyada büyük bir heyecan oluşturduğu dönemde Bandırma'da yaşayan lise öğrencilerinin hikayesini anlatıyor.

Dönemin gençleri, Sovyetler Birliği'nin 1957 yılında Sputnik'i uzaya göndermesinden etkilenerek kendi roketlerini yapmaya karar veriyor. Devlet desteği ve yeterli maddi imkanları bulunmamasına rağmen çalışmalarını sürdüren gençler, “Bandırma Füze Kulübü” adıyla bir araya geliyor. Amaçları ise kendi imkanlarıyla bir roket geliştirerek gökyüzüne göndermek oluyor.

Film, gençlerin bilim ve uzay konusundaki hayallerini gerçekleştirirken karşılaştıkları engelleri, çevrelerinden gördükleri tepkileri ve azimlerini dramatik bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Evet. Bandırma Füze Kulübü filmi gerçek bir hikayeden esinleniyor. Yapımın hikayesi, 1950'li yıllarda Bandırma'da füze ve roket çalışmaları gerçekleştiren lise öğrencilerinin gerçek girişimlerine dayanıyor. TRT de filmi, Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını anlatan ve yaşanmış gerçek bir hikayeyi konu alan yapım olarak tanımlıyor.

Ancak filmdeki bazı olayların sinema anlatımı için dramatize edilmiş olması mümkün. Dolayısıyla yapım, tarihsel olaylardan ve gerçek kişilerden ilham alan bir sinema uyarlaması olarak değerlendiriliyor.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda genç ve deneyimli birçok oyuncu bir araya geliyor. Bandırma Füze Kulübü oyuncuları arasında şu isimler bulunuyor:

• Alina Boz – Leyla

• Deniz Can Aktaş – Umut

• Erkan Kolçak Köstendil – Necati

• Görkem Sevindik – Kemal

• Aslı Bekiroğlu – Zehra

• Öykü Gürman – Nurgül

• Atay Yıldız – Hasan

• Tolga Canbeyli – Mustafa

• Altan Erkekli – Belediye Başkanı Hüsnü Şendil

• Ahmet Saraçoğlu – Yarbay Halit Eşref

• Gökhan Yıkılkan – Deli Yusuf

• Bahtiyar Engin – Okul Müdürü Mahmut Demir

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Bandırma Füze Kulübü filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Filmin senaryosu ise Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını da Mustafa Uslu üstlendi.

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini yaptığı film, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki merakını merkeze alırken Türkiye'nin uzay yarışındaki erken dönemine de dikkat çekiyor.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Bandırma Füze Kulübü filmi 21 Ekim 2022 tarihinde vizyona girdi. Yaklaşık 1 saat 52 dakika süren yapım, dram türünde değerlendiriliyor.

Film, vizyonunun ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşarak özellikle gerçek hikayesi ve gençlerin uzay çalışmalarını konu alan senaryosuyla dikkat çekti.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Bandırma Füze Kulübü

Yapım yılı: 2022

Vizyon tarihi: 21 Ekim 2022

Tür: Dram

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Senaristler: Mustafa Uslu, Mert Dikmen, Ayberk Olgay

Başroller: Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil

Çekim yerleri: İstanbul ve Bandırma

Çekim başlangıcı: 10 Kasım 2021

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Film, yalnızca bir grup gencin füze yapma çabasını anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye'de bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin erken dönem çalışmalarını gündeme taşıyor. Bandırma'da yaşayan lise öğrencilerinin sınırlı imkanlarla uzay ve roket teknolojisine yönelmesi, filmin temel mesajını oluşturuyor.

Bu nedenle Bandırma Füze Kulübü, Türkiye'nin uzay serüveninin geçmişine ışık tutan ve gerçek bir hikayeden yola çıkarak gençlerin hayallerini beyaz perdeye taşıyan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.