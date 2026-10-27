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Ballon d’Or kim aldı? 2026 Ballon d’Or kim kazandı, kimin oldu?

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Ballon d’Or kim aldı? 2026 Ballon d’Or kim kazandı, kimin oldu?
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Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d’Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi günü Londra'da düzenlendi. Yılın en iyi futbolcularının ödüllendirildiği organizasyonun ardından Ballon d’Or'u kimin kazandığı, ödül sıralaması ve törenin yayın bilgileri araştırılmaya başladı. Peki, Ballon d’Or kim aldı? 2026 Ballon d’Or kim kazandı?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülleri arasında yer alan 2026 Ballon d’Or töreni, Londra'da düzenlendi. Erkeklerde Bayern Münih forması giyen Harry Kane, rakiplerini geride bırakarak kariyerinin ilk Ballon d’Or ödülünü kazandı. Kadınlarda ise Barcelona'nın eski yıldızı Alexia Putellas ödülün sahibi oldu. Törende açıklanan sıralama ve diğer ödüller de futbolseverlerin gündemine geldi. 

BALLON D’OR KİM ALDI?

2026 erkekler Ballon d’Or ödülünü Harry Kane kazandı. Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü, 2025-2026 sezonundaki performansıyla ödüle layık görüldü. Kane, 2001 yılında Michael Owen'ın kazanmasının ardından Ballon d’Or'u alan ilk İngiliz futbolcu oldu. 

Kadınlar Ballon d’Or ödülünü ise Alexia Putellas kazandı. İspanyol futbolcu, 2021 ve 2022 yıllarındaki zaferlerinin ardından üçüncü kez bu ödülü elde etti.

2026 KADINLAR BALLON D’OR KİM KAZANDI?

2026 Kadınlar Ballon d’Or ödülünün sahibi Alexia Putellas oldu. İspanyol futbolcu, Barcelona ile geçirdiği başarılı sezonun ardından kariyerindeki üçüncü Ballon d’Or ödülünü kazandı. Putellas, daha önce 2021 ve 2022 yıllarında da ödüle ulaşmıştı. 

2026 BALLON D’OR SIRALAMASI

2026 erkekler Ballon d’Or sıralamasında Harry Kane ilk sırada yer aldı. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé ikinci, Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal ise üçüncü oldu. 

2026 erkekler Ballon d’Or ilk 10 sıralaması

Harry Kane – Bayern Münih

Kylian Mbappé – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Rodri – Manchester City

Lionel Messi – Inter Miami

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain

Erling Haaland – Manchester City

Michael Olise – Bayern Münih

Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain

Sıralama, 2026 Ballon d’Or sonuçlarını yayımlayan Eurosport ve diğer spor kaynaklarının sonuç listelerine dayanmaktadır. 

2026 BALLON D’OR TÖRENİNDE DİĞER ÖDÜLLERİ KİMLER KAZANDI?

2026 Ballon d’Or töreninde farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu. Açıklanan sonuçlara göre:

Erkeklerde yılın genç oyuncusu: Lamine Yamal

Kadınlarda yılın genç oyuncusu: Vicky López

Erkeklerde yılın kalecisi: Unai Simón

Kadınlarda yılın kalecisi: Cata Coll

Erkeklerde yılın teknik direktörü: Luis de la Fuente

Kadınlarda yılın teknik direktörü: Pere Romeu

Yılın erkek takımı: Paris Saint-Germain

Yılın kadın takımı: Barcelona

Socrates Ödülü: Bukayo Saka

Ödüller, 26 Ekim 2026'da Londra'da gerçekleştirilen 70. Ballon d’Or töreninde açıklandı.

BALLON D’OR 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildi. Organizasyon, Türkiye saatiyle 23.00'te başladı. Bu yıl 70'incisi düzenlenen törende erkekler ve kadınlar Ballon d’Or ödüllerinin yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini buldu.

BALLON D’OR 2026 HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

2026 Ballon d’Or ödül töreni Türkiye'de Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlandı. Futbolseverler, ödül törenini bu kanal üzerinden takip etti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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