Ballon d’Or hangi kanalda yayınlanıyor, Ballon d’Or ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? 2026 Ballon d’Or CANLI izleme linki var mı?

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2026 Ballon d’Or ödül töreni bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek. Tören, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu yıl 70. kez sahibini bulacak ödül, tarihinde ilk kez Paris dışında bir şehirde verilecek. İşte 2026 Ballon d’Or törenine dair tüm ayrıntılar.

BALLON D’OR NE ZAMAN?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. France Football dergisi tarafından 1956’dan bu yana verilen ödül, bu yıl 70. kez sahibini bulacak.

BALLON D’OR SAAT KAÇTA?

Ballon d’Or ödül töreni, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Törenin başlama saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı izleyicilerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

BALLON D’OR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78 numaralı kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için tören öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

BALLON D’OR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Töreni televizyondan izlemek isteyenler, Tivibu aboneliğiyle Tivibu Spor 1 kanalını açarak galayı canlı takip edebilir. İnternet üzerinden izlemek isteyen Tivibu aboneleri ise Tivibu’nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden canlı yayına ulaşabilir. Ballon d’Or’un resmi sosyal medya hesapları da tören boyunca kazananları anlık olarak duyuruyor.

2026 BALLON D’OR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Ballon d’Or töreninin Türkiye’deki resmi yayıncısı Tivibu Spor 1. Sosyal medyada “Ballon d’Or canlı izle” başlığıyla paylaşılan bağlantılar ise çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu tür siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıdığı için töreni yalnızca resmi yayıncı üzerinden izlemeniz öneriliyor.

BALLON D’OR NEREDE DÜZENLENECEK?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilecek. Ödül töreni, 70 yıllık tarihinde ilk kez Paris dışında bir şehirde düzenlenecek.

BALLON D’OR’DA HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

Törende erkekler ve kadınlar Ballon d’Or ödüllerinin yanı sıra yılın kulübü, yılın teknik direktörü, yılın kalecisi ve yılın genç oyuncusu gibi kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak. Yılın kulübü ödülü için Arsenal, Bayern Münih, Bodø/Glimt, Flamengo ve PSG aday gösterildi. Yılın teknik direktörü ödülü için ise Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany ve Luis Enrique yarışıyor.

GEÇEN YIL BALLON D’OR’U KİM KAZANMIŞTI?

2025 Ballon d’Or ödülünün sahibi, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız yıldız Ousmane Dembélé olmuştu. Dembélé, bu yıl da aday listesinde yer alıyor.