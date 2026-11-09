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Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

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Balıkesir'de deprem mi oldu? 9 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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9 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresinde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bölgede sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de az önce deprem mi oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” soruları gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını inceleyen vatandaşlar, Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliğin ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor.

Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana gelen son depremlere ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem listelerine çevrildi. Peki, Balıkesir'de bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte Balıkesir ve çevresindeki son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı güncel deprem kayıtları, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Bölgede meydana gelen olası sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, kaydedilen depremlerin gerçekleştiği saat bilgisi de araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi üzerinden Balıkesir ve çevresindeki güncel sismik hareketliliğe ilişkin verilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. Bölgede sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem verilerini araştırıyor.

9 KASIM PAZARTESİ BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de deprem meydana gelip gelmediği ve son sarsıntıların hangi bölgede kaydedildiği merak ediliyor. “Balıkesir'de az önce deprem mi oldu?”, “Deprem hangi ilçede hissedildi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Balıkesir ve çevresindeki olası sismik hareketliliğe ilişkin güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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