Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir'de deprem mi oldu? 19 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de deprem mi oldu? 19 Ekim Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Ekim 2026 Pazartesi günü Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddialar, vatandaşların deprem araştırmalarını gündeme taşıdı. Sarsıntının kaynağını merak eden vatandaşlar, “Balıkesir'de deprem mi oldu?”, “Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” sorularına yanıt arıyor. Bölgede meydana geldiği öne sürülen son depremlere ilişkin veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel kayıtlarından takip ediliyor.

Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından gözler, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerinde yer alan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat merak ediliyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğini takip eden vatandaşlar, güncel kayıtları araştırıyor. İşte 19 Ekim 2026 Pazartesi Balıkesir ve çevresindeki son depremlere ilişkin merak edilenler…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son depremler listesi, Balıkesir ve çevresinde kaydedilen sismik hareketlerin takibi için inceleniyor. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların resmi kayıtlarda yer alıp almadığı merak ediliyor. Kandilli'nin güncel verilerinde depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin verileri takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD kayıtlarında depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler bulunuyor. Balıkesir ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin güncel deprem kayıtlarına yansıyıp yansımadığını kontrol ediyor.

19 EKİM 2026 PAZARTESİ BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

19 Ekim 2026 Pazartesi günü Balıkesir'de sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından “Balıkesir'de deprem mi oldu?” sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, depremin nerede meydana geldiğini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini inceliyor. Balıkesir ve çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin güncel gelişmeler resmi kayıtlar üzerinden takip ediliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Arnavutluk Başbakanı Rama: Başbakanlığı hedef alan patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

Sokaklar alev alev, başkentte Başbakanlığa dron saldırısı iddiası!

İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü

Kabus dünyayı sarıyor! İsyan dalgası 11 ülkeyi yangın yerine çevirdi
Hakkında yakalama kararı vardı! Emir Sarıgül teslim oldu

Baba Sarıgül duyurdu! Yakalama kararı olan Emir Sarıgül'den haber var
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...

Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!
Sergen Yalçın'ın hostes anısı Candaş Tolga Işık'ı gülme krizine soktu

Sergen'in hostes anısı Candaş'ı krize soktu: Uyurken geldi...
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda
İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi

İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi
Esnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştı

Ülke iyice karışıyor! Yağmacılara sopalarla saldırmaya başladılar